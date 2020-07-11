Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması: 86 yıllık ara dönem olmuştur

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:16

Erbaş gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ayasofya bizim medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisidir. 86 yıllık bir özlem dün itibariyle danıştayın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir. 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazını kılarak, Türkiye’deki diğer camilerimiz gibi Ayasofya da asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır. Rabbim iyi değerlendirmeyi ve Ayasofya’yı medeniyetimizin o muhteşem değeri olarak kullanmayı nasip eylesin. İslam alemi için hayırlara vesile eylesin diyorum” dedi.

'86 YILLIK ARA DÖNEM OLMUŞTUR'

Bir kesimin Ayasofya’nın cami olmasına tepki gösterdiği sorusu üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bunlar hiç önemli değildir. Çünkü Ayasofya bir camidir. 481 yıldır cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp, bu haksızlığı yapmamaları gerektiğini, gerektiği kanaatindeyim. İnşallah bu tepkiler de süreç içerisinde ortadan kalkacaktır” diye konuştu.