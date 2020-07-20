Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesinde hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti" mesajıyla paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.
Erbaş mesajında, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" ifadesini kullandı.
Şimdi #AyasofyaCamii'nde kıyama durma vakti.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 20, 2020
86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü #AyasofyaCamii yeniden ibadete açılıyor. pic.twitter.com/T9avIQiivI
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