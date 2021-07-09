Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'din istismarı' çıkışı: Unutmayalım ki FETÖ...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yıldönümü yaklaşan 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı, "İslami değer ve kavramları istismar eden fırsatçılar dün olduğu gibi bugün de karşımızdadır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da Altınordu Akyazı Uhud Camisi'nde Diyanet'İn 81 ildeki camilere gönderdiği Cuma hutbesini okudu.
Din istismarından söz eden Erbaş, "Tarih boyunca da birçok kişi ve grup dinin insanlar üzerindeki etkisinden faydalanarak çıkar elde etmekten, din istismarcılığı yapmaktan geri durmamıştır. İslami değer ve kavramları istismar eden fırsatçılar dün olduğu gibi bugün de karşımızdadır. Halbuki Peygamber Efendimizin uyarısı gayet açıktır, 'Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür." diye konuştu.
Yıldönümü yaklaşan 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Erbaş, "muazzez değerlerin arkasına gizlenen FETÖ'nün hain darbe girişimine hep birlikte şahit olduklarını" belirtip "İhanet şebekesi olan bu örgüt istiklal ve istikbalimizi hedef aldı. Vatanımıza, devletimize ve aziz milletimizin canına işbirlikçileriyle birlikte kastetti." ifadesini kullandı.
"BİR DAHA KARŞILAŞMAMAK İÇİN..."
Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Unutmayalım ki FETÖ, İslam'ın yüce hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır. Dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif etmiştir. İnsanımızın dini duygularını istismar etmiştir. Sureti haktan görünerek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmekten, bozgunculuk yapmaktan asla çekinmemiştir."
"Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için herkesin üzerine düşenin, güvenilir kaynaklardan öğrenecekleri sahih dini bilgiyle hayata yön vermek olduğunu" söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:
"Bize düşen, Kur’an-ı Kerim’in rehberliği ve Peygamberimizin örnekliğiyle hayatımıza istikamet vermektir. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Ülkemizi ve milletimizi fitneye sürüklemek isteyen istismarcılara karşı yekvücut, tek yürek olmaktır. Tıpkı İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."
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