Diyanet, israfta tam gaz ileri

06 Temmuz 2021 Salı, 10:05

Dev bütçesi ile tartışmalara neden olan Diyanet’in yüksek harcamaları, Saray’ı ve TBMM Başkanlığı’nı kapsam dışında bırakan, “Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi” ile yeniden gündeme geldi. Başkanlığın 2015-2020 dönemini kapsayan beş yılda toplam 14 milyon TL’lik temsil ve tanıtma harcaması yaptığı öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'ın haberine göre, Bütçesi ile aralarında yatırımcı bakanlıkların da bulunduğu onlarca kamu kurumunu geride bırakan Diyanet, 2015 yılında temsil ve tanıtım için 2,7 milyon TL ödenek aldı. Başkanlığın 2015 yılındaki temsil ve tanıtım ödeneğinden yaptığı harcama ise 2,5 milyon TL oldu.

İdarenin temsil ve tanıtım ödeneği 2016 yılında 3 milyon TL’ye çıkarıldı. İdare, bu kalemden yaptığı harcamayı 2016 yılı mali tablosuna 2,5 milyon TL olarak yazdı.

2018’DE BELİRGİN ARTIŞ

2015 ve 2016 yıllarında, “Temsil ve Tanıtım” adı altında 5 milyon TL harcayan başkanlık, 2017 yılında 2,7 milyon TL’lik harcama gerçekleştirdi. Başkanlığın 2018 yılındaki temsil ve tanıtım harcaması ise belirgin şekilde arttı. Mali raporlara göre, 2018 yılında 3,3 milyon TL, “Temsil ve Tanıtım Gideri” olarak harcandı.

2019’DA EK ÖDENEK

Diyanet, 2019 yılının başında 2 milyon TL olarak belirlenen temsil ve tanıtım giderinin ise 700 bin TL üzerine çıktı. İdarenin 2019 yılı temsil ve tanıtım harcaması 2,7 milyon TL oldu. 2020 yılında ise Covid-19 salgınının da etkisiyle temsil ve tanıtım giderleri çok azaldı. 2020 yılı temsil ve tanıtım harcaması mali raporlara 103 bin TL olarak yansıdı.