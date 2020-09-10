Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA
10 Eylül 2020 Perşembe, 11:51
Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
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Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.


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