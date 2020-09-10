Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
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