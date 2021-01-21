Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yılki toplam harcaması 10.9 milyar TL oldu

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Milyarlarca liralık bütçesi ile birçok idareyi geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020’deki toplam harcaması ile de birçok bakanlığı geçti. Diyanet’in yıllık gideri, aralarında Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının da bulunduğu 6 bakanlıktan daha fazla oldu. Diyanet, yıllık gideri ile genel bütçeli toplam 40 idarenin büyük bir bölümünü de geride bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 bütçe gider tablosuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı geçen yıl toplam 10.9 milyar TL harcama yaptı.

Diyanet’in bütçe başlangıç ödeneği 11.5 milyar TL’ydi. Başlangıç ödenekleri karşılaştırıldığında Diyanet, 16 bakanlıktan 7’sini geride bırakıyordu. Diyanet’in 2020’deki bütçe başlangıç ödeneği, İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarından daha fazlaydı. Diyanet, 2020’deki 10.9 milyar TL’lik gideri ile de yine birçok bakanlığı geride bıraktı. 6 bakanlıktan daha fazla harcama yaptı.

Diyanet’in toplam bütçe giderinde geride bıraktığı bu bakanlıklar şöyle: Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ticaret.

27 İDAREYİ AŞTI

Yine bakanlığın tablosunda, genel bütçeli toplam 40 kamu idaresinin yıllık giderleri de yer aldı. Bu idareler içinde 16 bakanlık, Cumhurbaşkanlığı, yüksek yargı organları ve TBMM de bulunuyor.

Diyanet’in 2020 gideri bu 40 genel bütçeli idarenin 27’sinden daha fazla oldu. Diyanet’in bu yılki bütçesi ise 12.9 milyar TL olarak belirlendi. Bu bütçe ile Diyanet, 7 bakanlığı geride bırakıyor. Bu bakanlıklar şöyle: İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ticaret.