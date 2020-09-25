'Diyanet ordusu'na 5 bin kişi daha!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2020 Cuma, 14:02
'Diyanet ordusu'na 5 bin kişi daha!
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Son 10 yılda personel sayısı 140 bini aşan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkılatını büyütmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Kuran kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. 

Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) internet sitesinde yayımlanan ilana göre; taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak.

Bu kapsamda bin 400 Kuran kursu öğreticisi, 3 bin 500 imam hatip ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilirken, sözlü sınava her grup için belirlenen boş pozisyon sayısının 3 katı adayın çağrılacağı da ifade edildi.

ERDOĞAN 'ORDU' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında Diyanet camiasına seslendiği bir konuşmasında, “Şu 140 bin kişilik ordu, ülkemizin çehresini değiştirmelidir diye düşünüyorum.” demişti.




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