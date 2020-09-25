'Diyanet ordusu'na 5 bin kişi daha!
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Son 10 yılda personel sayısı 140 bini aşan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkılatını büyütmeye devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Kuran kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) internet sitesinde yayımlanan ilana göre; taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak.
Bu kapsamda bin 400 Kuran kursu öğreticisi, 3 bin 500 imam hatip ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilirken, sözlü sınava her grup için belirlenen boş pozisyon sayısının 3 katı adayın çağrılacağı da ifade edildi.
ERDOĞAN 'ORDU' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında Diyanet camiasına seslendiği bir konuşmasında, “Şu 140 bin kişilik ordu, ülkemizin çehresini değiştirmelidir diye düşünüyorum.” demişti.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı