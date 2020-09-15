Din istismarını Diyanet önleyecek!

15 Eylül 2020 Salı, 17:40









Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından Erbaş "din istismarı"nı konu aldığı bir konuşmasının videosu paylaşıldı.

Konuşmasında, dinin en çok istismar edilen unsurlardan biri olduğunu dile getiren Erbaş, bunu önleme konusunda yine önceliğin kendilerinde olduğunu belirtip "Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri... Yani programı ile doğru müfredatı ile yetiştirmiş olduğumuz talebeler, onların mihraplarda, minberlerde, kürsülerde olması bu istismarı önleyecek en önemli faktördür" dedi.

Ali Erbaş şu ifadeleri kullandı:

''Eğer biz doğru dini bilgiyi, Kur'an ve sünnetle, sünnet çizgisinde elde ettiğimiz bilgiyle insanımızı donatmazsak o zaman bu boşluğu bazen aşırı uçlarda olan sünneti hafife alan kişiler, bazen sünnetle hurafeyi karıştırıp bunu din haline getiren kesimler dolduruyor. Bunun da acısını yaşıyoruz biz.''

İşte eğitim merkezleri, dini yüksek ihtisas merkezleri bunun için vardır. Kur'an'dan ve sünnetten taviz vermeden ve ikisinin arasını açmak isteyenlere de fırsat vermeden bu işi yapacağız. Bazı sayıları az da olsa bu tür uç kesimler çıkabiliyor.''