Diyanet Vakfı, Bingöl’deki kiracı esnafından ödenemeyen kiraları faiziyle istedi
Diyanet Vakfı, salgında kapalı kaldığı için kirasını ödemekte zorlanan esnaftan avukatlık ücreti talep etti. Esnaf , “Vakfın dinle ilgisi kalmamış, sömürü düzenleri var” diye konuştu.
Bingöl’de salgın nedeniyle kirasını ödeyemeyen kiracı esnafını icraya veren Türkiye Diyanet Vakfı, şimdi de esnaftan avukatlık ücreti istemeye başladı. Vakıfta üç tane kiralık dükkanı bulunan Muammer Sontepe, “Mesela ben vakıftan üç dükkân kiraladım. Vakıf bu üç dükkânı ayrı ayrı icraya verip ayrı ayrı avukatlık ücreti talep etti. Bir de kiralara geciktiği için faiziyle istemişler. Faiz haram değil mi? Bu dönemde bize en büyük kötülüğü Diyanet Vakfı yaptı” diye konuştu.
Bingöl il merkezinde Türkiye Diyanet Vakfı kiracısı olan esnaf, salgın döneminde kiralarını ödeyemediği için vakıf tarafından icraya verildi. Vakıf ayrıca geciken kiraları faiziyle istemesinin yanı sıra iki üç dükkânı olan esnaftanda ayrı ayrı avukatlık ücreti talep etti.
‘BAĞIMSIZMIŞ!’
Salgın nedeniyle kirasını ödeyemediği için Diyanet Vakfı’nın icraya verdiği esnaf Muammer Sontepe, “Dükkânlarımız kapalı, işletemiyoruz. Bu şartlarda Diyanet’in bize yaptığı zulümdür. Bize destek olmaları gerekirken köstek oluyorlar. Biz bu süreçte sahipsiz kaldık. Dükkânlarımızdan atılma korkumuz var. Cumhurbaşkanı sesimize kulak versin” dedi. Diyanet vakfı’nın icraya verdiği bir başka esnaf ise Vakfın temsilcileri tarafından telefonun engellendiğini belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı aradım. CİMER’e tekrardan başvuru yaptım. Verdikleri yanıt ‘onlar bağımsız biz karışamıyoruz.’ Bu ülkede bağımsız bir kurum varmış onu öğrenmiş olduk. Bingöl AKP İl Başkanlığı’nı da aradım. İlgileneceklerini söylediler. Vakfın dinle ilgisi kalmamış, sömürü üzerine bir düzenleri var” diye konuştu.
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