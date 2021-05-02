Diyanet TV, sermayesini 25 milyon 275 bin TL'ye çıkardı

02 Mayıs 2021 Pazar, 11:28

Türkiye Diyanet Vakfı, 17 Mayıs 2018 tarihinde medya alanında Vakıf Medya Sanat Radyo Televizyon Anonim Şirketi'ni kurdu.

RTÜK, 2 Temmuz 2018 tarihinde, şirkete; "Diyanet TV" logosu ile yayın lisansı verdi. Diyanet TV, 16 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.45'te düzenlenen özel yayınla, yayın hayatına başladı. Diyanet TV yayını, önce TRT'ye tahsis edilen uydu frekansları üzerinden yayın yaptı, 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren, yayınına; kendisine tahsis edilen TURKSAT frekansları üzerinden devam etti. Diyanet TV, UTELSAT uydusu üzerinden Avrupa ülkelerine, YAMAL uydusu üzerinden Orta Asya ülkelerine de erişiyor. Kanal; Digitürk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV üzerinden de yayın yapıyor.

22 Nisan 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Diyanet TV'nin yayıncı şirketi Vakıf Medya Sanat Radyo Televizyon Anonim Şirketi, sermayesini 25 milyon 275 bin TL'ye çıkardı. Şirket, Mayıs 2018’de 275 bin TL sermaye ile kurulmuştu.

ŞİRKETİ YÖNETEN VAKFIN YÖNETİCİSİ ALİ ERBAŞ

Diyanet TV’nin yayıncı şirketi Vakıf Medya’yı yöneten Türkiye Diyanet Vakfı’nın mütevelli heyeti başkanlığı görevini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yürütüyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyetinde, Ankara Ticaret Odası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran da yer alıyor.