Diyanet yardım paralarında usulsüzlük yapılan camiye sahip çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya’da bir caminin koronavirüs yardımlarında usulsüzlük şüphesiyle aranmasını ‘İslam düşmanlığı’ olarak nitelendirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya’da bir caminin koronavirüs yardımlarında usulsüzlük şüphesiyle aranmasını ‘İslam düşmanlığı’ olarak nitelendirdi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, koronavirüs salgını yardımlarında usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle Kreuzberg semtindeki bir cami ve bazı şirketlerde polis tarafından arama yapıldı. Nakit 7 bin Avro, sabit diskler, bilgisayar ve dosyalara el konulduğu bildirilen aramaya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan tepki geldi.
“İSLAM DÜŞMANLIĞI” SUÇLAMASI
Şüphelilerin usulsüz olarak 70 bin Avro “acil yardım” aldığı tespit edilen olaya ilişkin açıklama yapan Erbaş, konuyu ‘İslam düşmanlığı’ olarak nitelendirdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum” ifadesini kullanan Erbaş, şunları kaydetti:
“Almanya’nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum. Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez!”
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Öte yandan yardımların Kreuzberg’deki caminin hesabına aktarıldığının belirlendiği soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- Dolar tarihi zirveyi gördü
Video Haberler
- Taksiciden müşteriye: Seni gebertirim kadın!
- Tüyler ürperten görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
- Çaldıkları aracı iterek benzin istasyonuna getirdiler
- Sabah saatlerinde kaydedildi: Göz gözü görmedi!
- Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntü
- Motosikletli yayaya çarpıp kaçtı! Korkunç an kamerada
- Çevredekiler o anı kaydetti, ekipler harekete geçti
- İstanbul’da şiddetin görüntüleri! Tekme, yumruk, bıçak
- Köpeğiyle dolaşan adama saldıran kedi böyle saldırdı
- Kaymakamdan CNN Türk muhabirine şoke eden yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- Dolar tarihi zirveyi gördü