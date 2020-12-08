Diyanet'in birçok bakanlığı sollayan 13 milyarlık dev bütçesi 'çok sınırlı'ymış!
Diyanet'in tartışmalı dev bütçesini savunan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ömer Aydın, “Yetkililerin inisiyatif kullanma imkanları çok çok sınırlı bir bütçe için bir bardak suda fırtınalar koparıyorlar” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ömer Aydın, kurumun 2021 için öngörülen ve 12.9 milyar lirayla birçok bakanlığı sollayan bütçesi için “kısıtlı” tanımlamasını yaptı.
Diyanet'e ait Diyanet Haber sitesinde yazdığı makalede Aydın, Diyanet'in görevini ifade ederken "Genel Kurmay Başkanlığı ülkemizin güvenlik ve huzurunu sağlama noktasında gerekli çalışmaları en güzel şekilde yerine getirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı da ülkemizin manevi boyutuyla güvenlik ve huzurunu sağlama noktasında gerekli çalışmaları titizlikle yerine getirmektedir." dedi.
Aydın, teşkılatın bütçesine yapılan eleştirileri ise “art niyetli” olarak nitelendirip “Yıl sonu yaklaşırken her bütçe görüşmeleri sırasında klasik hale getirdikleri Diyanet’e saldırı alışkanlıkları, tamamına yakını personel giderleri harcamalarını içeren, yetkililerin inisiyatif kullanma imkanları çok çok sınırlı bir bütçe için bir bardak suda fırtınalar koparıyorlar” ifadelerini kullandı.
Diyanet’in bütçesinin eleştirilmesini Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz’la da ilişkilendiren Aydın yazısında, “Çünkü biliyorlar ki, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a, deprem-sel gibi afetlerden korona gibi hastalık salgınlarına kadar her kritik anda güçlü bir Diyanet İşleri Başkanlığı ve gönüllü personelleri faaliyete geçerek güzel ülkemizin birlik ve beraberliğine en büyük katkıları ve hizmetleri vermektedirler” ifadelerine yer verdi.
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