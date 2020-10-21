Diyanet’in kitapçığı, önlemsizliği gözler önüne serdi: Umre değil, ‘Batı’ suçlu

21 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Kitapçığa göre, umreden gelen yurttaşlar için koronavirüs süreci “titizlikle” takip edilirken, Avrupa ülkelerinde ocak aylarında ilk vakanın görülmesine karşın mart ayına kadar Avrupa’dan Türkiye’ye 638 bin 945 turistin girişine izin verildiği belirtildi.

Diyanet, “Pandemi Sürecinde Umre Organizasyonunda Alınan Tedbirler” başlıklı bir kitapçık yayınladı. Kitapçıkta umreye gidecek yurttaşlar için koronavirüs salgınına karşı ilk uyarının, salgının Türkiye’de görülmesinden 1 ay önce, 5 Şubat’ta yapıldığı belirtildi. Söz konusu uyarıda, umreye giden yurttaşların koronavirüse karşı sağlıkçılar tarafından bilgilendirildiği ve almaları gereken önlemlere ilişkin broşürler hazırlandığı kaydedildi.

27 Şubat’ta Suudi Arabistan’da vaka olmamasına karşın umrecilerin girişinin durdurulduğu belirtilen kitapçıkta, “Buna karşılık İtalya’da vaka sayısı 650, ölüm sayısı 17, İspanya’da vaka sayısı 26, ölüm sayısı 1, İngiltere’de vaka sayısı 19 olmuştur” denildi. Ardından Suudi Arabistan’da 2 Mart’ta ilk vakanın görüldüğü belirtilerek bu tarihten sonra umrecilerin sağlıkçılar eşliğinde kontrolleri yapılarak Türkiye’ye getirildikleri ve 14 gün evde kalmalarının “tavsiye edildiği” kaydedildi.

TURİST VURGUSU

Fotoğraflarla belgelenen bu anlatılanların sonunda “Bu bilgiler ışığında Avrupa ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden, yurdumuza girişler devam ederken ‘Suudi Arabistan’dan gelen ve umreden dönen’ vurgusu öne çıkarılarak yapılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. Ardından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiye kararlarıyla Avrupa ülkelerine karşı Suudi Arabistan’dan daha geç alınan uçuşların durdurulma günleri paylaşıldı. Buna göre, Suudi Arabistan’la uçuşlar, ülkede ilk vaka görüldükten 14 gün sonra iptal edilirken, İngiltere’yle ilk vakadan 1 ay 16 gün, İspanya’yla 1 ay 13 gün ve İtalya’yla 29 gün sonra uçuşlar iptal edildi. Bu süre boyunca Türkiye’ye Avrupa ülkelerinden 638 bin 945 turistin girmesine izin verildiği belirtildi.

BAZI OLAYLAR SAKLANDI

Öte yandan, kitapçıkta umre konusunda gündem olan bazı olaylara yer verilmemesi dikkat çekti. Umreden gelen yurttaşların karantinaya alınması için, öğrencilerin gece geç saatlerde ve habersiz bir şekilde KYK yurtlarından çıkarırılması kitapçıkta yer almadı. Rize’de MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin ve Hatay’da AKP Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak’ın umreden dönen yurttaşlara yaptıkları ev ziyaretleri gibi ziyaretler de kitapçıkta yer bulamadı.