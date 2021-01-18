Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi

18 Ocak 2021 Pazartesi, 15:41

Nur cemaati mensubu olan imam Selahattin Yurtlu’nun, Facebook hesabından yayımladığı video dikkat çekti.

İmam Selahattin Yurtlu, yayımladığı videoda “Takip edecekler mazgallardan girecekler, en derin odana kadar girecekler, hepsini çözecekler Allah’ın izniyle. Hiç kurtuluşun yok. Asker ağam gelince yarelerim iyi olur! Asker ağam seni izliyor asker ağam! Sen bu vatanı sahipsiz mi zannettin! Bu saatten sonra bunların yanında olan hiçbir insan kurtulamaz. Hiçbir tanesi kurtulamazlar. Aklı olan tövbe etsin kaçsın evine. Allah nurunu tamamlayacaktır” ifadelerini kullandı ve sözlerinin devamında da darbe imasında bulundu.

Odatv’den Fethi Yılmaz’ın haberine göre; Yurtlu sözlerinin devamında, “Bu üstadımızın bir ihbarıdır. Orduda bir nur var ileride inkişâf edecek diyor. Nur nedir? Röntgen şua gibidir. Her şeyi görüyor. Sana bakınca anlıyor seni. Bu nur ileride inkişaf edecek. Ordu milletle ittihad edecek. Birleşecek. Omuz omuza verecek. Adalet-i hakikiyeyi temin edecek. Alem-i İslam’ı güldürecek. Adaleti temin etmek nedir? Sahte iş yapanları cezalandıracak” dedi.

Nur cemaati mensubu olan ve Facebook hesabında “Risale-i Nur Talebesi” diye yazan Selahattin Yurtlu’nun, Facebook yayınındaki bazı sözleri ise, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesindeki çağrılarla benzerlik taşıması dikkat çekiyor.

YURTLU’NUN O SÖZLERİNİ 15 TEMMUZ DARBESİNDEN ÖNCE KİMLER KULLANDI

Selahattin Yurtlu konuşmasında, “Resulü Ekrem, 3 tane generalin bu ordu komutanlarından üç tanesinin rüyasına girecek diyecek ki bu benim evladıma sahip çıkın. Kalkın vazifenizi yapın” ifadelerini kullanıyor.

FETÖ’cü Şükrü Uluışık’ın, 15 Temmuz darbesinden 2 yıl önce, 2014 yılında çekilmiş bir videosu gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Şükrü Uluışık isimli bir kişi İstanbul Esenyurt’taki sohbette, “Sıkıntı olduğu zaman 3 generale Cenab-ı Hak rüyada Hazreti Peygamber’i gösterecekmiş, ‘vazifenizi yapın’ diyecekmiş. Ordu ‘vatanım’ diye idareye el koyacak, Tayyip Erdoğan kaçacak ya da bir şey olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Şükrü Uluışık’ın bu sözleri medyada, “Darbeyi 2 yıl önce söylemiş” başlığıyla haber olmuştu.

FETÖ davalarındaki itirafçılar da, darbenin 15 Temmuz’dan önce benzer sözlerle kendilerine bildirildiğini anlatmışlardı.

2016 yılının Kasım ayında Konya merkezli FETÖ operasyonlarında itirafçı olan pilot üsteğmen, 15 Temmuz’dan önce kendilerine izletilen videoları şöyle anlatmıştı:

“15 Temmuz'dan birkaç hafta önce cemaat abim olan kişi, ikametinde bir araya geldiğimizde hükümet karşıtı videolar izletti. Bu videolardan birinde, örgütte okuyucu olarak tanımlanan 2-3 kişiden biri diğerlerine 'cemaat içerisinde büyük bir konumda bulunan abinin rüya gördüğünü, rüyasında ise Peygamberimizin iki generalin rüyasına gireceğini, bu generallerin bir yerde birleşip darbe yapacaklarını, yapmış oldukları bu darbe sayesinde her şeyin düzeleceğini, haksızlıkların ortadan kalkacağını, şu an bir haksızlık ortamı olduğu' konuşmalarının yer aldığı görüntüler izletti.”

TAHŞİYE KUMPASI SÜRECİNDE SELAHATTİN YURTLU NE YAPMIŞTI

Nurculuk kökenli Tahşiye grubunun liderliğini, Said Nursi'nin ilk talebesi Hulusi Yahyagil'in talebesi olan, emekli imam Vartolu Mehmet Doğan yapıyor. Tahşiyeciler, dinler arası diyaloğa karşı çıkarken, FETÖ lideri Fethullah Gülen’le de bir çok konuda ayrı düştüler. Bunun üzerine 2009 yılında önce FETÖ’nün kapatılan yayın organları, Zaman gazetesi, Samanyolu TV gibi kanallarda hedef alındılar. Ardından, 22 Ocak 2010 yılında 16 ilde Tahşiyeciler grubuna operasyon yapıldı ve Mehmet Doğan’la birlikte cemaatten 132 kişi gözaltına alındı. Cemaatin lideri 66 yaşındaki Mehmet Doğan 17 ay tutuklu kaldı. Cemaatten birçok isim de aylarca cezaevinde tutuldu.

2014 yılında da Tahşiye kumpasını yapan FETÖ’cülere yönelik operasyon yapıldı. İddianamede Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 32 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

Tahşiye grubuna yapılan FETÖ kumpasında, Nurcu İttihad Yayınevi Grubu'nun FETÖ’cü polislere Tahşiye'yi gizlice ihbar ettiği ortaya çıkmıştı. İmam Selahaddin Yurtlu'nun da bu ekipten olduğu, Hidayet Karaca’nın yargılandığı davaya Emniyet’in gönderdiği belgelerle ortaya çıkmıştı.

İmam Selahaddin Yurtlu da sosyal medyadan yaptığı konuşmalarda Mehmet Doğan’ı hedef alıyor. Yurtlu, konuşmasında, “Yeni Türkiye, yep yeni Türkiye, tek Türkiye! Kur’an’dan çıkan ses! Yeni Türkiye, yep yeni Türkiye, tek Türkiye! Yeni Güven Projesi.” ifadelerini kullanıyor. FETÖ, Tahşiye grubunu FETÖ’nün kapatılan yayın organı STV’deki “Tek Türkiye” dizisi üzerinden hedef göstermişti. Selahaddin Yurtlu’nun da Tahşiye grubunu tehdit ederken, iki kere, “Tek Türkiye” ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

İmam Yurtlu’nun hedefindeki isimlerden FETÖ’nün kumpasından 17 ay cezaevinde kalan, Tahşiye Yayınevi sahibi gazeteci-yazar Mustafa Kaplan, Facebook’tan şu paylaşımda bulundu:

“Bizi feryâda sevk eden ana unsurun, yeni bir 15 Temmuz denemesi için alttan alta hummalı bir faaliyetin yapıldığını sezmek olduğunu ifâdeye çalışıyorum. Bu sefer bilhassa dinî gruplar üzerinde ince işçilik yapılmaktadır. Devletin ilgili birimleri elbette benim gördüğümden gafil değildirler; ama yine de ben ekmeğini yediğim bu ülkenin zararına olabilecek her harekete dikkat çekmenin bir vatandaşlık görevi olduğu inancındayım.”

Mustafa Kaplan daha önce de FETÖ ile işbirliği yapan Nurcuların şimdi AKP’ye destek veriyor gibi göründüklerini ifade ederek, “FETÖ ile iş tutmamış bir tâne adamınız var mı? Şimdi de samanın altından yeni 15 Temmuz fırıldakları çevirmiyor musunuz?” demişti.