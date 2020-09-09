Diyanet'ten KYK yurtlarına 922 manevi danışman
Öğrenci yurtlarının akıbeti belirsizliğini korurken Diyanet, KYK yurtları için yüzlerce yeni manevi rehber atadı. Uygulama kapsamında 922 manevi danışman göreve başladı.
İlk kez 2015 yılında, altı kentte bulunan hastanelerde başlanan ardından ise öğrenci yurtlarına da taşınan manevi rehberlik uygulaması kapsamında KYK yurtlarına yeni atamalar yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 nedeniyle açılıp açılmayacağı tartışılan KYK yurtlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarısı için toplam 922 manevi danışman görevlendirildi.
YÜZLERCE REHBER ATANDI
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Aralık 2019’da toplam 711 manevi rehberi KYK yurtlarına yerleştiren Diyanet, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için çıtayı biraz daha yükseğe koydu. Din adamlarının hizmetiçi eğitimin ardından olmaya hak kazandığı ve ek ücret aldığı manevi rehberlik uygulaması ile 2021 yılının ilk altı ayı için 922 manevi rehber ve danışmanın KYK yurtlarına ataması tamamlandı.
Üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim yapıp yapmayacağı tartışılırken ve öğrenci yurtlarının akıbeti belirsizliğini korurken yapılan atamaların gerekçesi ise “Gençlerin bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine, milletimizi bir araya getiren değerlerin nesilden nesile aktarılarak üretilmesine katkı sağlamak” olarak açıklandı.
KAPSAM GİDEREK GENİŞLEDİ
Manevi Rehberlik uygulaması ilk kez 2015 yılında hayata geçirildi. Pilot uygulama olarak altı kentte devreye sokulan uygulama, “Vatandaşların memnun kaldığı” gerekçesiyle birçok kente yayıldı. Üniversitelerin bünyesinde başlatılan Manevi Rehberlik Sertifika Programı’na katılan ve bir ay eğitim alan Kuran kursu öğreticileri, “Manevi Rehber” adı altında hastanelerde görevlendirildi. Uygulamanın kapsamı kısa sürede genişletilirken manevi rehberler, yetiştirme yurtları, huzurevleri, cezaevleri ve KYK yurtlarında da çalışmaya başladı.
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