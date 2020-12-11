Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'meteoroloji' ayarlı dua

11 Aralık 2020 Cuma, 09:51

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bugün cuma namazı sonrası bütün camilerde "yağmur duası" yapılacak. Hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

Ancak 81 ildeki camilerde edilecek "yağmur dua"sının zamanlaması, meteorolojik tahminlerin yağışlı bir haftayı gösterdiği zamana denk düşmesi nedeniyle dikkat çekti.

Zira Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre bölge bölge hava durumu şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı ve Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile yarın Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, yarın Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması (50-100 kg/m2) bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile yarın Sivas hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yarın zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.