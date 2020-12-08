Diyanet'ten peyzaja 2,7 milyon TL!

08 Aralık 2020 Salı, 11:19

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Denizli’de yapımına devam edilen 40 milyon TL maliyetli Yüksek İhtisas Merkezi’nin çevre düzenlemesine geçildi. Yurttaşlara, “Ucuza sebze, meyve almak için akşam saatlerini bekleyin” diyerek ‘tasarruf’ önerisinde bulunan Diyanet, pandemide ihalesi yapılan iş için bir inşaat firmasıyla 2 milyon 749 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; Merkezin temeli, 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katıldığı törenle atılmıştı.

TÜRK HAMAMI VE SÜİT ODALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, “Dini istismar eden yapıların önüne geçilmesi” amacıyla yapıldığı belirtilen Denizli Yüksek İhtisas Merkezi’nin inşası, ilk kez 2016 yılında gündeme alındı. Denizli’de 28 bin metrekarelik alana inşa edilen ihtisas merkezi projesinin maliyeti 40 milyon 657 bin TL olarak açıklandı. Yalnızca 2019 yılında 35 milyon TL harcanan ve içerisinde sekiz adet süit odanın yanı sıra Türk hamamı ve spor salonları da bulunan merkezin 2021 yılında hizmete açılacağı belirtildi.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

İnşaatı büyük oranda tamamlanan Denizli Yüksek Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin çevre düzenlemesi için de ilk adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü’nce 12 Ekim’de Pazarlık yöntemi kullanılarak düzenlenen ihaleye beş firma teklif sundu. Covid-19 salgını nedeniyle elektronik ortamda düzenlenen ihaleye verilen en düşük teklif, 2 milyon 749 bin TL oldu.

MALİYET 3 MİLYON TL’YE YAKLAŞACAK

İhalenin ardından en düşük teklifi sunduğu bildirilen şirketle 2,7 milyon TL maliyette anlaşıldı. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin çevre düzenlemesi işinin maliyetinin 2 milyon 954 bin 699 TL’ye ulaşabileceği öngörüldü.

İL BÜTÇESİNİN YÜZDE 1’İ

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programı’na göre, Denizli için genel bütçeden toplam 401 milyon 580 bin TL harcandı. Aralarında okul ve hastane inşaatları ile kanalizasyon çalışmalarının da yer aldığı yatırımlar için ayrılan 401,5 milyon TL’nin yüzde 1’lik kısmı ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yaptırılan Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi için kullanıldı.



