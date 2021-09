Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifak açıklaması

11 Eylül 2021 Cumartesi, 15:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESİAD 35. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere İzmir Çeşme’ye geldi. Toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ahmet Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ESİAD üyeleri katıldı. Toplantıda ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer de konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçti. CHP lideri, “Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Tabii bu bizim ittifaka bağlı. Onlarla oturup karar vereceğiz. Hem ittifak kurup hem de ‘ondan bağımsız karar vereceğim’ derseniz olmaz. Nitelikleri ben kendi düşünceme göre anlattım. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arası sorun çıktığında liderleri davet edip sorunun çözüme katkı verecek kişi cumhurbaşkanıdır” yanıtını verdi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Soru cevap bölümünde soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ortak bir söylememiz var. DEVA ve Gelecek partilerinin başkanları da bundan söz ediyor. Söylem birliğimiz var ama şöyle bir çalışma yapıyoruz; güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğu ile ilgili çalışma yapılıyor. Her partinin genel başkan yardımcısı görevli. Bunu 1,5 sayfayı aşmayan bir metne dönüştürüp partilerin ortak hedefi diye kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz. DEVA ve Gelecek, ittifak içinde yer alır mı kendi tercihleri ama belli konularda ortak söylemi geliştiriyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Erken seçim konusundaki soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Erken seçim tartışılıyor. Toplumun büyük kesimi de istiyor. Erken seçim olması lazım. Her geçen gün fatura giderek ağırlaşıyor. Kamuoyu yoklamaları da erken seçimin istendiğini gösteriyor. Biz demokrasi konusunda uyumu sağlayacağız. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğimiz kişi olağan üstü yetkilere sahip olacak. Nefsine hakim olan bir cumhurbaşkanı olması lazım. Bu yetkiyi aldığında ‘devretmiyorum’ derse her şey karışır. Topluma güven verecek. Zaman içerisinde güçlendirilmiş parlamentoya geçmek zorundayız. Türkiye’yi yeni bir alana, güçlü bir alana çekecek projemiz var. Altyapıları oluşturuluyor. Kamuoyu ile paylaşacağız. İstihdam sağlama, katma değeri yüksek üretim yapma, kentlere yığılmayı azaltma, Anadolu’yu güçlendirmek için bir projemiz var. Her siyasi partinin kendi programı vardır. Ortak bir program çıkar mı görüşülmedi ama belki geçiş süreci için bir program yapılabilir.”

'BİR KİŞİNİN KARARI İLE OLMAZ'

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili başka bir soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu, “Siyasette en önemli olan konu güven. Güveneceğimiz kişiyi siz seçeceksiniz. Ben ancak ‘şu olsun, bu olsun’ derim. Kişinin özgeçmişine ve o güne dek yaptıklarına bakacaksınız. Şahsi düşüncem; zaten bir cumhurbaşkanı seçilirse ittifakı oluşturacak tüm liderler orda olmak zorundadır. Bir kişinin kararı ile olmaz. İttifak ile temel konularda ittifakı oluşturan siyasi partiler karar verir. Bir araya geliriz, temel konularda karar verip o kararı kamuoyu ile paylaşırız. Gelecek ve Deva da dahil liderler, ülkenin geleceği açısından kaygılılar ve bu kaygının giderilmesini istiyoruz” dedi.

'KENDİ ÖYKÜMÜZÜ BİRLİKTE YAZABİLİRİZ'

CHP’nin son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kimlerin, hangi sosyal kimliklerin ne sorunu varsa çözüm ürettik. Karşılıklı güveni sağlamak zorundayız. Her şeyi güzelliklerle hayata geçirmek ve bunun hesabını vermek mümkün. O zaman göreceksiniz ki Türkiye hızlı büyüyüp gelişecektir. Bu işin aktörleri de sanayicilerdir. Sanayici ekonominin kamu görevlisidir. Bizim 21. yüzyılda kahramanlara ihtiyacımız yok. Akılcı düşünen politikacılara ihtiyacımız var. Biz 13. yüzyıldaki, 14. yüzyıldaki öyküleri değil 21. yüzyılda kendi öykümüzü yazmalıyız. Kendi öykümüzü de birlikte yazabiliriz” sözlerine yer verdi.