Diyarbakır merkezli 5 ilde 'Narko-terör' operasyonu 105 gözaltı kararı
Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinde elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla 5 ilde 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde 'Narko-terör finans-2' operasyonu başlatıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste jandarma özel harekat, jandarma komando ve jandarma narkotik ekiplerinden oluşan 1200 personelin katılımıyla 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.
Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen en kapsamlı operasyon olduğu bildirildi.
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