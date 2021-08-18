Diyarbakır'da 3 mahalle, karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarının arttığı üç mahalle, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

DHA
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:15
Diyarbakır'da 3 mahalle, karantinaya alındı
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Koronavirüs aşılama oranının ülke genelinde en düşük olduğu illerden biri olan Diyarbakır'da karantina haberleri de peş peşe geliyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde vaka artışlarının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkanların çoğunun adresinin 3 kırsal mahallede olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Mahalleler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. 



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