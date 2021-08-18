Diyarbakır'da 3 mahalle, karantinaya alındı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarının arttığı üç mahalle, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Koronavirüs aşılama oranının ülke genelinde en düşük olduğu illerden biri olan Diyarbakır'da karantina haberleri de peş peşe geliyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde vaka artışlarının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkanların çoğunun adresinin 3 kırsal mahallede olduğu belirlendi.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Mahalleler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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