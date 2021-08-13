Diyarbakır'da PKK operasyonu: 59 kişi gözltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup propagandasını yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 59 kişi gözaltına alındı.

DHA
13 Ağustos 2021 Cuma, 09:14
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 59 kişi gözltına alındı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyette bulunan ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen 88 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 104 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 59 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 tüfek, 292 mermi ve birçok dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Baskın yapılan evlerden birinde Vergi Kanununa muhalefet suçundan aranan 1 şüpheli de yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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