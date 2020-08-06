Diyarbakır'da tek bir kişiyle koronavirüs testi yapılıyor

06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle başlatılan 'normalleşme' süreciyle birlikte koronavirüs vaka sayısının hızla yükseldiği kentler arasına İstanbul'un ardından Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Konya, Ankara ve İzmir geliyor.

Hastaneler önünde korona virüs kuyruğunun oluştuğu Diyarbakır'da hastalık belirtisi gösterenler Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Oluşan uzun kuyrukla birlikte ortaya çıkan görüntü önümüzdeki günlerde daha da vahim bir tabloyla karşı karşıya kalınacağına işaret ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, "Böyle bir süreçte normalleşmek hiç normal bir durum değil. Yetkililerin aldığı önlemler toplum sağlığı açısından eksiktir. Biz toplum olarak kendi önlemlerimizi almazsak, daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz" açıklaması yaptı.

Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ise Diyarbakır için katıldığı televizyon proğramınd Türkiye'nin Vuhan'ı benzetmesi yapti.



