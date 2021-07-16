Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 14:47
Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bugün 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Depremin "Bitlis - Zagros bindirme kuşağının önünde ve güneyinde" olduğu bilgisini veren Ercan, depremin Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sıkışma sonucu meydana geldiğini söyledi.


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