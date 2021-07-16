Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

16 Temmuz 2021 Cuma, 14:47

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bugün 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Depremin "Bitlis - Zagros bindirme kuşağının önünde ve güneyinde" olduğu bilgisini veren Ercan, depremin Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sıkışma sonucu meydana geldiğini söyledi.