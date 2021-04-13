Diyet sürecinde kilo vermeye engel 5 gıda
İnsanlar kilo vermek veya formda kalmak için diyete başvurmayı tercih etse de, çoğu zaman belli besinler yüzünden istenilen sonuç elde edilemeyebiliyor. Özellikle bazı gıdalar kilo vermeyi direkt olarak engelliyor. İşte diyet sürecinde kilo vermeye engel besinler...
Kilo verememek günümüzde en sık karşılaşılan problemlerden
biri. Bireyin genetik yapısı, hareketsiz yaşam sürdürmesi ve kötü beslenme
alışkanlıkları yaşam kalitesini etkileyerek hem mental hem fiziksel olarak
bireyi olumsuz etkiliyor. ''Diyet'' kelimesi ilk akla geldiğinde düşük kalori
alımını anımsatabilir. Ancak sanılanın aksine alınan kalorinin metabolizma
hızınıza uygun olmasının yanı sıra gün içerisinde tüketilen besinlerin
içerikleri ve hangi sıklıkla tüketildiği de önem taşıyor.
İşte diyet sürecinde kilo vermenize engel olan besinler…
Kızarmış gıdalar
Et, balık, tavuk, patates gibi kızartılmış gıdalar yanma
işlemine maruz kalır ve trans yağları oluşturur. Bu yağlarla hazırlanan
besinler kandaki kolestrol seviyesini olumsuz yönde etkiler. En çok cips, fast
food gibi hazır veya paketli gıdalarda karşımıza çıkar. Kötü kolestrolü
arttırarak birçok hastalığın oluşumuna sebep olan kızartılmış gıdalar, içerdiği
doymuş yağ sayesinde kilo vermeyi yavaşlatır. Tip 2 diyabete yakalanan ve kilo
vermede en çok zorlanan grup olarak bilinen insülin direncine sahip bireylerin
besin tüketim kaydında sürekli kızarmış gıda tükettiğine rastlanılmıştır. Kilo
verme sürecinizi hızlandırmak adına kızartma yerine ızgara/ fırında/ haşlama
gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini kullanabilirsiniz.
Beyaz un
Beyaz un ve beyaz unla yapılan; pasta, kek çörek, beyaz
ekmek gibi lif içeriği düşük besinler kan şekeri düzensizliklerine neden olur.
Bu da çok çabuk acıkılmasına, açlık ataklarımızın oluşmasına ve gün içerisinde
çok daha fazla kalori alımına neden olur. Rafine işlemine maruz kalan un
karbonhidrat ve nişasta açısından zengin bir besin . Lif, mineral ve vitamin
bakımından fakir olan un hızlı sindirime uğradığı için açlık hissinin oluşma
sürecini hızlandırıyor. Bununla beraber oluşan açlık durumu kilo verme sürecini
malesef yavaşlatıyor. Günlük beslenmemizde çavdar, tam buğday, tam tahıl, kepek
veya yulaf unlarını tercih ederek kilo verme sürecimize destek olabiliriz.
Tuz
Günlük alınması gerekenden fazla tuz tüketimi vücutta sodyum
dengesini bozarak dokular arasında su tutulmasına ve buna bağlı ödem oluşumuna
neden olur. Bozulan sodyum dengesi vücudun kalsiyum işlevlerini engelleyerek
yağ yakım sürecinde yavaşlamalar olmasına yol açar. Ödem artışına bağlı olarak
tartıda olduğunuzdan fazla çıkmanız ise psikolojik olarak sizi strese sokar. Bu
yüzden kilo verme sürecine yardımcı olmak adına günlük alınan tuz miktarı
sınırlandırılmalı ve yüksek tuz içeriğine sahip olan şarküteri ürünleri, turşu,
konserve ve salamura tarzı besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.
Şeker
Şekerin fazlası vücudumuzda karaciğer tarafından yağ olarak
depolanmaktadır. İdeal bel ölçüsünün üzerinde olan ve göbek bölgesinde yağlanma
olarak bilinen elma vücut tipli bireylerin fazla şeker tükettiği yapılan
çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Fruktoz ve glukozdan oluşan bu yapı vücudumuzun
ihtiyacı olan sağlıklı besin değerlerini içermez. Fazla şeker tüketimi insülin
salınımını arttırdığından bölgesel yağlanmaya neden olmaktadır. Bu yüzden
günlük beslenmemizde basit şeker alımından kaçınmalı bunun yerine kompleks
karbonhidrat kaynaklarından faydalanmalıyız.
Asitli içecekler
Gazlı içeceklerin içerisinde bulunan şeker, insülin salgılanmasını arttırır ve kan şekerinde düzensizliklere yol açar. Gün içerisinde asitli içecekler çok tüketildiğinde kişide halsizlik, hızlı acıkma, daha fazla şekerli ve gazlı içecek tüketme isteği ve tatlı isteklerini kontrol edememe gibi sorunlar görülmeye başlanır. Asitli içecekler yüksek dozda fruktoz ve glukoz şurupları içerdiklerinden kalp hastalıkları, diyabet gibi metabolik rahatsızlıklara davetiye çıkartır. Asitli içeceklerin şişelerinde bulunan Bisfenol A (BPA maddesi ) reçineyle çevrilidir ve bu madde vücudun iç salgı bezlerine zarar verir. Vücudun metabolik işleyişini bozarak kilo vermeyi engelleyen bariyerleri oluşturur. Bu süreçte maden suyu, ayran, şekersiz ev yapımı limonata gibi içecek tercihlerini benimseyerek asitli içecekleri hayatımızdan çıkarabiliriz.
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