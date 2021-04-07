Diyet ürünlerine diyette yer var mı?

07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:46

Zayıflamak isteyen kişiler, taşınması kolay ve pratik olması sebebiyle ara öğünlerinde genelde diyet ürünleri tüketmeyi tercih ediyor. Ancak bu ürünlerin ihtiyaçtan fazla tüketilmesi durumunda neredeyse yüksek kalorili bir yemek tüketmiş gibi olabiliyoruz. Diyet ürünleri seçerken nelere dikkat edelim, doğru miktar ne olmalı birlikte inceleyelim.

Türk Gıda Kodeksine göre, kalorisi yani yağ, karbonhidrat ve şeker oranları yüzde 25 azaltılan ürünler light ürün olarak tanımlanmaktadır. Diyet ürünlerde; yağ ve karbonhidrat oranları azaltılırken, su, protein ve posa içeriği de artırılır.

Ürün etiketlerinin üzerine light, şekersiz, yağsız gibi ibareler eklenince ‘sınırsız’ yenebileceği algısı oluşuyor. Ancak fazla tüketilen her besinin zararlı olduğunu unutmayın.

Bu tarz ürünler miktarı doğru ayarladığınız sürece alternatif sağlama konusunda yarar sağlayabilir. Ancak ürün seçimi yaparken etiket bilgilerini doğru değerlendirmelisiniz, gerekirse diyetisyeninizden bu konuda destek isteyebilirsiniz.

Öncelikle diyet ürünlerin şeker içeriklerine bakalım. Şeker tadı veren bir ürünün etiketinde şekersiz ibaresi varsa, bu sofra şekeri içermediğini dolayısıyla başka bir şeker türevi ile tatlandırıldığını gösterir. Bunun için yapay tatlandırıcılar kullanılır.

Aspartam, sakarin ve asesülfam K gibi besin değeri olmayan tatlandırıcılar, yiyeceklerin ve içeceklerin tatlandırılmasında belirli ölçülerde kullanılmaktadır. Ancak çocuklar ve gebeler için tatlandırıcı kullanımı uygun değil.

Üzerinde light yazısını gördüğünüz bir ürünü daha fazla tüketebileceğinizi düşünmemelisiniz. Meyveli light yoğurtlar, diyet bisküviler, kahvaltılık gevrekler fazla tüketildiğinde kilo vermenizi engelleyebilir hatta kilo aldırabilir. Diyetisyeniniz tarafından diğer ana öğün ve ara öğünleriniz düşünülerek belirlenen ürünleri yine sizin için belirlenen miktarlarda tüketmeniz sağlık açısından daha faydalı olacaktır.

GAZLI İÇECEKLERE DİKKAT

Light seçeneği olan bir diğer ürün ise kola. Kolanın kalorisi sıfıra yakın ya da yoktur. Ancak, gazlı içecekler mide kapasitesini büyütür ve bu yüzden daha fazla yeme isteğine neden olabilir. Dolayısıyla tükettiğiniz besinlerin sadece şeker ve kalori içeriğine değil, gazlı olup olmadığını da göz önünde bulundurmalısınız.

Yapılan hatalardan diğeri ise diyabetik ürünlerle, diyet ürünlerin birbirine karıştırılması. Bir ürünün diyabetik olması kalorisinin düşük olduğu anlamına gelmez. Bu ibare sadece diyabetik bireylerin kan şekeri üzerinde olumsuz etkisi olmadığını belirtiyor.



