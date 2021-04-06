Diyette olanlara şişmanlatmayan hamburger önerisi: Kereviz burger
Kilo vermek veya formda kalmak isteyen kişilerin yemek listelerinden çıkardıkları ilk besinlerden biri hamburger oluyor. Hem diyetten hem de hamburgerden vazgeçemeyenler, yağlı ve kalorili içeriğiyle bilinen hamburger yerine sağlıklı ve hafif bir tercih yaparak kereviz burgeri listelerine ekleyebilir.
Büyük küçük herkesin severek
tükettiği besinlerden olan hamburger, çok kalorili olduğu için aynı zamanda
kilo vermek veya formda kalmak isteyen kişilerin yemek listelerinden
çıkardıkları ilk besinlerden biri oluyor.
Aslında içerisindeki salatası,
marulu, turşusu ve köftesi ile Türk usulü köfte ekmeğe benzeyen hamburger,
aşırı kalorili tarafıyla biliniyor. Hamburgerin asıl farkı ise ekmeğinde
yatıyor. Hamburgerin yumuşak ekmeği, yedikten sonra çok kolay sindirilip hemen kandaki
şekeri yükseltir. Yanında şekerli bir içecek içildiği takdirde bu süreç daha da
hızlanır.
Özellikle çocukların, çok tüketilen bir besin olmasına rağmen hiç sağlıklı olmayan hamburgerden uzak tutulmasını öneren uzmanlar, hamburger yerine köfte ekmek vererek de onların sağlıksız alışkanlıklardan kurtarılabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre hamburgerin sadece ekmeğini ve köftesini değiştirerek de sağlıklı bir öğün yapılabilir.
ŞİŞMANLATMAYAN KEREVİZ BURGER NASIL HAZIRLANIR?
Sağlıklı ve bir o kadar da hafif
kereviz burger için; kereviz, yumurta, un gibi kolay bulunabilen malzemeler
kullanılıyor.
Kereviz Burger İçin Gerekli Malzemeler:
• 2 adet kereviz
• 1 adet yumurta
• 1 kahve fincanı un
• 1 kahve fincanı galeta unu
• 1 çay kaşığı tuz
• Limon
• Sıvı yağ
• 1 litre su
Sosu İçin:
• 1 diş sarımsak
• 1 tatlı kaşığı hardal
• 1 çay fincanı süzme yoğurt
• Marul
• Dereotu
Hazırlanışı:
Kerevizleri halka halka doğrayın.
Kaynayan suyun içine biraz tuz ve birkaç damla limon sıkıp kerevizleri
haşlayın. Haşlanan kerevizleri önce una, sonra yumurtaya daha sonrada galeta
ununa bulayıp az yağda önlü arkalı kızartın.
Bir
kasede yoğurdu, sarımsağı ve hardalı karıştırın. Kızarttığınız kereviz
burgerleri sos eşliğinde marul ve dereotu ile servis yapın.
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