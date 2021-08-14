Doç. Dr. Meltem Kayıran'ın ataması 1,5 ay gecikmeyle yapıldı

Ankara 4. İdare Mahkemesi Doç. Dr. Meltem Kayıran için 'işe iade' kararı vermişt. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ise Kayıran'ı 1,5 aylık gecikmenin ardından görevine atadı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:01
Doç. Dr. Meltem Kayıran'ın ataması 1,5 ay gecikmeyle yapıldı
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken hukuksuz bir biçimde görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkındaki işlemin yürütmesi, Ankara 4. İdare Mahkemesi kararıylaa durdurulduğu halde, Kayıran aradan geçen 1,5 aya rağmen göreve başlatılmamıştı.

Mülkiye Haber'in aktardığına göre Doç. Dr. Meltem Kayıran, bugün itibariyle eski kadrosuyla görevine tekrar atandı.

SBF Personel Müdürü tarafından telefonla aranan Meltem Kayıran fakülteye davet edildi. Kayıran, tebellüğ belgesinin imzalanmasının ardından göreve başladı.


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