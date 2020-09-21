Doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını kesmekle suçlanan beş kız babası gözaltında
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde beş kız babası bir erkek, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile eşinin karnını kesmekle suçlandı. NDTV Televizyonu'na konuşan Pravin Singh Chauhan adlı polis yetkilisi, Budaun kasabasında yaşayan 35 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğunu söyledi.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde beş kız babası bir erkek, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile eşinin karnını kesmekle suçlandı.
NDTV Televizyonu'na konuşan Pravin Singh Chauhan adlı polis yetkilisi, Budaun kasabasında yaşayan 35 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğunu söyledi.
Yaklaşık yedi aylık hamile olduğu belirtilen ve karnının kesici bir cisimle yarıldığı bildirilen annenin bebeğinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
'ERKEK BEBEK İSTİYORDU'
Newsweek Dergisi'ne göre polis yetkilisi Pravin Singh Chauhan, olayın cumartesi günü yaşandığını ve adı sadece Pannalal olarak verilen adamın gözaltına alındığını belirtti.
Ailesi, Pannalal'ın erkek bebek olmak istediğini söyledi.
Newsweek, ataerkil Hint toplumunda kuşaklardır erkek bebeklerin tercih edildiğine dikkat çekti.
Delhi merkezli Asya İnsan Hakları Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre Hindistan yeni doğan kız bebeklerinin en fazla öldürüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.
Ülkede cinsiyet temelli kürtajın da yaygın olduğu belirtiliyor.
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