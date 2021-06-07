'Doğal Yaşam Günleri' 4. kez gerçekleşti

07 Haziran 2021 Pazartesi, 11:23

Bu yıl 4.kez, şehrin ilk açık hava kültür ve sanat alanı 'Yeni Bir Yaşam' (YBY) etkinlik alanında gerçekleşen Doğal Yaşam Günleri, yüksek bir katılım ve büyük bir coşku ile tamamlandı.

3 gün boyunca Kemerburgaz Kent Ormanı'nda, YBY'de açıkhavada, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak keyifli vakit geçiren katılımcılar, sağlıklı yaşamın sadece ipuçlarını değil, ayrıntılarını da öğrenme şansını elde etti.

'İyi niyet doğru bilgi ile buluşuyor' sloganı ile yola çıkan festival dopdolu bir program ile gerçekleşti. Alanda yetis¸kinler ic¸in seminer ve so¨yles¸iler, sagˆlıklı beslenme, organik yas¸am, bilinc¸li tu¨ketim, su¨rdu¨ru¨lebilir hayat, aromaterapi, farklı beslenme metotları, c¸ocuklar bu¨yu¨rken gibi bir c¸ok merak edilen konu bas¸lıkları doktor ve akademisyenler, konuların uzman isimleri tarafından gerc¸ekles¸tirildi. Gu¨n boyunca her saat bas¸ı farklı isimlerle mindfulness, mandala, nefes terapi, yoga, el is¸i becerileri gibi bir c¸ok ato¨lye ve workshoplar du¨zenlendi. Katılımcılar doğal içerikli ürünler satan onlarca markanın ürünlerini deneme ve satın alma şansını elde etti.

Geçtiğimiz günlerde yeni kitabı 'Söylenmemiş Sözler'i yayımlayan yazar İclal Aydın da, uzun bir aradan sonra okurlarıyla ilk kez yüzyüze buluşmanın heyecanını 'Doğal Yaşam Günleri'nde yaşadı.

FESTİVAL CANLI MÜZİK İLE KAPANIŞ YAPTI

Pandemi sebebiyle uzun süredir canlı konser izleyemeyen müzikseverler de etkinlikte sahne alan Suat Suna ve Mary Jane'in şarkılarına eşlik ederek dans etti.