Doğalgazda talep şoku uyarısı

11 Haziran 2020 Perşembe, 09:48

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), COVID-19 salgınının küresel doğalgaz piyasalarına etkisini de inceleyen bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2020 yılında COVID-19 salgınının vurduğu doğalgaz piyasaları şimdiye kadarki en büyük talep şokunu yaşayacak. Ayrıca ılıman geçen kış mevsiminin de etkisiyle küresel doğalgaz talebinin 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4’e varan oranda, yani 150 milyar metreküp düşmesi bekleniyor. Bu talep düşüşü ise 2008 mali krizinden sonra yaşanan talep düşüşünün iki katı.

DÖRTTE ÜÇÜ ANA GAZ PAZARLARINDA

IEA Raporu’da göre doğalgaz talebinde yaşanacak düşüşten doğalgaz tüketilen tüm bölgeler etkilenecek. Tüketimdeki azalmanın yüzde 75’i ise Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avrasya’daki ana gaz pazarlarında yaşanacak.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE GAZ PAYI DİP

IEA Doğalgaz Raporu’nda sektörel bazda doğalgaz talep azalmasının en fazla etkileyeceği sektör elektrik üretimi olarak gösteriliyor. Buna göre talep düşüşünün yarısı elektrik üretiminde yaşanacak. Elektrik üretim sektörünü konut ve ticaret sektörü ile sanayi sektörü izleyecek.

2021’DE KADEMELİ TOPARLANMA

IEA, doğalgaz talebinin 2021’de kademeli olarak toparlanmasını bekliyor. Ancak orta vadede yüksek belirsizlik nedeniyle, COVID-19 krizinin doğalgaz piyasaları üzerinde daha uzun süreli etkileri olacağını tahmin ediyor. 2020 büyüme krizinin yansımaları, 2025 yılına kadar yıllık 75 milyar metreküplük yıllık talep kaybına yol açacak. Bu da 2025’te küresel talep artışını 2019’daki yıllık küresel talep artışı ile aynı miktarda kalması anlamına geliyor.

IEA doğalgaz raporda göre küresel gaz ticaretindeki büyümenin lokomotifi olarak gösterilen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasasını bekleyen riskler de var. Raporda, LNG ihracat kapasitesini artıracak yeni yatırımların, beklenen arz büyümesinden fazla olması nedeniyle LNG piyasasının kapasite fazlası riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

GOLDMAN SACHS’A GÖRE YÜZDE 15-20 GERİLEYEBİLİR

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs, petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde yüzde 15-20’lik aşağı yönlü bir düzelme yaşayabileceği tahmininde bulundu. Son dönemde önemli ölçüde toparlanarak varil başına 40 doları geçen petrol fiyatlarında önümüzdeki haftalarda bir geri çekilme yaşanacağını tahmin eden Goldman Sachs uzmanları, bu çekilmenin başlamış olabileceğini ifade ediyor. OPEC+ grubunun kesintileri uzatma kararı fiyatları desteklese de Goldman Sachs hâlâ piyasada tahmini 1 milyar varillik bir stok fazlalığı olduğunu ve petrole olan talebin henüz tam olarak geri dönmediğini söylüyor. Brent petrolü için üçüncü çeyrek tahminini 37 dolar/varil, Batı Teksas için ise 34 dolar/varil olarak açıklayan Goldman Sachs, dördüncü çeyrek için beklentisini Brent petrolü için 43 dolar/varil ve Batı Teksas petrolü için 40 dolar/ varil olarak duyurdu.