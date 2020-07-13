Doğan Taşdelen için Cemevinde tören düzenlendi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:33

Hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Taşdelen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Taşdelen için Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine milletvekilleri, belediye başkanları, çalışma arkadaşları katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediler.

Cemevindeki törende taziyeleri eşi İlksen Taşdelen ile oğlu Çankara Belediye Başkanı Alper Taşdelen kabul etti. Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Ali Şeker, Erdoğan Toprak, Orhan Sarıbal, Ahmet Akın’ın yanı sıra eski milletvekilleri Eren Erdem, Aylin Nazlıaka da katıldı.

Cemevi'ndeki törende naaşı başında dualar okunan ve helallik istenen Doğan Taşdelen, 11 yıl belediye başkanlığı yaptığı Çankaya Belediyesi'nde düzenlenecek törene uğurlandı.

“BELEDİYENE HOŞGELDİN”



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, babasına “Belediyene hoşgeldin” diyerek, şunları söyledi:

“O sadece benim babam değildi, hepinizin babasıydı. Ben sadece babamı değil önderimi kaybettim. Onun çizdiği yoldan azimle yürümeye devam edeceğim. En büyük eseri Çankaya Belediyesi’ydi, sosyal demokrat belediyeciliğin örneğini verdi. Onun huzurunda daha fazla çalışacağıma söz veriyorum.”

“Doğan Taşdelen’i sevmek ezelinden, özgürlükten, Mustafa Kemal Atatürk’ten yana olmaktır. Hayatımda en fazla gururlandığım an, ikinci seçimi de kazandıktan sonra ‘Oğlum seninle gurur duyuyorum’ demesidir. Çok güzel bir insanı kaybettik, sadece babamı değil. Onun yüreğinin güzelliği çevresinde olan herkese yayılırdı. 12 Eylül’de işkencelerden geçen herkese sahip çıkmıştı. Hayatını yazıyordu. Az kalmıştı.“

Taşdelen başkasının emekçiden yana olduğunu ifade ederek, DİSK’in örgütlenmesi için elinden geleni yaptığını söyledi. Taşdelen babası için Can Yücel’in Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim şiirinden bir bölümü okudu.

Taşdelen’in cenazesi Kocatepe Cami’nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Taşdelen’in cenaze namazında saf tutacak.





DOĞAN TAŞDELEN KİMDİR?

Doğan Taşdelen eski Çankaya belediye başkanıdır. Görevini 1988-1999 yıllarında yerine getirmiştir. Şimdiki CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babasıdır. DSP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının yanı sıra, Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müşavirliği yaptı. Oğlu Alper Taşdelen babasının vefat ettiğini açıkladı.