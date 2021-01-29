Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz paylaştı

29 Ocak 2021 Cuma, 19:50

Partisinin Edirne il kongresinde “Daha iktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Hatırlayın, Balyozlar, Ergenekonlar... Bunlar yalan mıydı, elbette bunlar vardı. Daha sonra 2007'de Türkiye'nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler” diyen AKP milletvekili Binali Yıldırım'a tepkiler sürüyor.

Yıldırım’ın sözlerine eleştiriler devam ederken, emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesinin muhabiri Mehmet Baransu’nun, Balyoz kumpası davasındaki beraat kararını manipüle eden ve hakaret içeren yazılarına ilişkin davanın, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldüğünü belirten Ersöz, Doğan’ın Mehmet Baransu hakkında suç duyurusu ile başlayan soruşturmanın iddianamesindeki mağdurlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, 8 Nisan 2020 tarihindeki duruşmada davaya müdahil olma talebinde bulunmuş ve kabul edilmişti.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan Mehmet Baransu, “Cumhurbaşkanına hakaret, iftira, hakaret, kamu görevlisine hakaret” suçlarından yargılanıyor. Duruşmaya Çetin Doğan’ın avukatlarından Fırat Aşık katıldı.

Mahkeme ise Baransu’nun savunmasının ardından celseyi 18 Haziran Cuma gününe erteledi.

Kaynak: Oda TV