Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'a sert yanıt

22 Ocak 2021 Cuma, 08:17

Partisinin Edirne il kongresinde “Daha iktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Hatırlayın, Balyozlar, Ergenekonlar... Bunlar yalan mıydı, elbette bunlar vardı. Daha sonra 2007'de Türkiye'nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler” diyen AKP milletvekili Binali Yıldırım tepki çekmişti.

İnce, “Binali Yıldırım, FETÖ’nün düzmece delillerle kurduğu Ergenekon- Balyoz kumpaslarını hala savunuyor. Herhalde bu da onların fıtratı, ne yaşanırsa yaşansın değişmiyor!” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 12 yıldır süren 235 sanıklı Ergenekon Davası'nda örgüt üyeliğiyle suçlanan tüm sanıklar beraat etmişti. Balyoz davasında da 236 sanık beraat etmişti.