Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Sağlık Bakanlığı’ndan istifasının perde arkasını anlattı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

- Sayın Erdoğan’ın taktiğidir. Bekletir, bizim hareketimizin gelişmesini takip eder, tutuklanmamız mı yoksa serbest kalmamız mı ona yarar, buna göre karar verir. Türkiye’de bugün hukuk yok…

- AKP’nin son zamanda il ve ilçe teşkilatlarında çalışan hukukçulardan 2 bin 200 kişiyi savcı ve yargıç yaptılar, bunlar hiç sizi dinlemiyor bile. Bir gözü dosyada bir gözü Saray’dadır bunların.

- Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki: “Beni bağlamaz”… Kardeşim seni ne bağlar? Anayasa bağlamaz, yasalar bağlamaz, yargı bağlamaz, TBMM zaten bağlamaz… Ne bağlar?

- Kendisinden önceki 11 cumhurbaşkanı nasıl gittiyse o da gidecek. “Ben gitmem”, yok öyle şey. Seçimi kaybettiğin an gideceksin. Biz siyasetin paralı hale gelmesinden ülkeyi kurtaracağız.

- Tansu Çiller nerede, Tayyip Bey’in yanında, Süleyman Soylu da yanında. Bunlar merkez sağı patlattılar. Eğer sizin dediğiniz olsaydı AKP iktidar falan olamazdı.

- İki şartımız değiştirilemez. Anayasanın ilk altı maddesine sadakat istiyoruz.. İkincisi, biz devri sabık yaratmak istiyoruz, biz hesap sormak istiyoruz. Devri sabık şimdiye kadar yaratılmadı,

- Tansu Hanım’dan bir zarf geldi. Tayin kararnamesini Tansu Hanım kendi imzalamış, benim müsteşarımı alıp diğerini vermek istiyor. Korumanın önünde kâğıdı yırttım ve ona da “Çık dışarı” dedim. Adam dondu kaldı…

- Yalım Erez’in bir yakını geldiği takdirde belli tarikatların Sağlık Bakanlığı’nda etkili olması mümkün olabilecekti. AKP, geldiğinden beri Sağlık Bakanlığı’nın büyük çoğunluğuna hâkimdir..

- Kısa süre önce Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alındınız, öncelikle geçmiş olsun diyelim, bildiğim kadarıyla bu ilk değildi…

Her hafta iki dava geliyor, 120’yi geçti. Yetişebildiğim yerlere kendim gidiyorum, yetişemediğim yerlere avukat arkadaşlarımdan rica ediyorum. Hiç gidemediğimiz de oluyor. 2007’den beri internet ortamında yazı yazıyorum. Ne bileyim, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde haftalık çıkan bir gazete o yazıyı beğeniyor, yayımlıyor. Oradaki savcı bana cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açıyor. Şu an benim yerel mahkemelerin verdiği 5 yıl 8 ay hapis cezam var. Üç istinaf mahkemesinde görüşülüyor bu yerel mahkemelerin kararı.

- Hakkınızda 120’yi aşkın dava açıldığını söylediniz, genellikle cumhurbaşkanına hakaretten mi?

Davaların açılma sebebi o, hiçbiri hakaret değil. Kendi söylediklerini tekrar etseniz bile dava açıyor avukatları. Belki de geçim kapısı yaptılar bunu, ciddi tazminatlar da ödüyoruz. Eğer mahkemelerde hâkimler orta yaşın üzerindeyse kadın-erkek fark etmiyor, beraat etme şansımız var. Ancak AKP’nin son zamanda il ve ilçe teşkilatlarında çalışan hukukçulardan 2 bin 200 kişiyi savcı ve yargıç yaptılar, bunlar hiç sizi dinlemiyor bile. Bir gözü dosyada bir gözü Saray’dadır bunların. 2007’den itibaren FETÖ’nün savcılarıyla kavga ettim, şimdi AKP’nin savcılarıyla uğraşıyorum. Bu mücadeleyi sürdüreceğim…

- Türkiye’nin hukuk karnesi hiçbir zaman mükemmel olmadı. Herkes kendi zenginini yarattı, herkes kendi adaletini inşa etti. Uzun yıllardır siyasetin içindesiniz. Bugünü daha vahim yapan nedir?

Geçmiş dönemdeki iktidarlar, içinde benim olduğum hükümetler, partiler dahil, bizler de hata yaptık. Zaten bizler hata yapmasaydık, Sayın Erdoğan gibi bir insanın bu mevkilere gelmesi mümkün değildi. Bizim hatamız var, çok yanlışlar yaptık. Ama hiçbir zaman bu yönetim gibi bir yönetim görmedim. Ben bunlara “utanmazlar iktidarı” diyorum.

- Siyaset bugün ittifaklarla yürüyor. Siz var olan partilerden birinde siyaset yapmak yerine niye yeni bir parti kurdunuz?

Türkiye’de 18 yıldır AKP iktidarda. Bir de onun en iyi destekçisi Sayın Bahçeli var. Bahçeli’den İYİ Parti, AKP’den de Deva ile Gelecek Partisi çıktı. Tabii onların niye çıktığını da bilemiyorum. 2019’a kadar başbakanlık, ekonomiden sorumlu bakanlık gibi çok önemli görevlerde bulundu ikisi de… Peki, bir özeleştiri yaptınız mı kardeşim? Neden hiçbir soygunu Türk milletine anlatmadınız? İktidar partisinin içine Perinçek’i de katmak lazım tabii, Bremen Mızıkacıları gibi oldular. Cumhuriyetin en önemli kurumlarından biri olarak CHP kaldı, onun da tek başına veya ittifak halinde AKP’yi yenebileceğine inanmıyorum. Parti kurmadan önce, Sayın Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret ettim. 45-50 dakika görüştük, ona anlattım bu durumu. Bizim daha önce bakan-genel müdür olarak münasebetlerimiz vardı. Hakikaten kendisini çok severim ve saygı duyarım. Dedim ki: “Bu şartlarda muvaffak olamazsınız. Salı gününden salı gününe konuşmaları okuyarak AKP ile mücadele edemezsiniz. Türk milletine iyi anlatmalısınız. Bir tufan geliyor mu, o zaman partinizi Nuh’un Gemisi gibi yapın” dedim. İYİ Parti’ye bakıyoruz… Merkez sağda konumlanması gerekirdi. Ama öyle bir parti oldu ki, Koray Aydın istediği zaman Meral Hanım’ı devirebilir. Biz bunları görünce 2.5 sene Çoban Ateşi Hareketi adı altında Türkiye’yi dolaştık. 74 vilayete, çok sayıda ilçeye gittik.

- Biz dediğiniz kim?

Benim eski siyaset arkadaşlarım. Bugün partide yoklar. Onlardan rica ettim, yeni insanlar girsin dedim. Ben de aday olmayacağım zaten. Büyük kongreye kadar götüreceğim, sonra ülkeyi emanet edeceğim pırıl pırıl gençlere bırakacağım. Türkiye’yi dolaşırken, insanlara “Nedir derdiniz, ne yapalım, ne istiyorsunuz” diye sorduk. “Kurun bir parti” mesajını aldık insanlardan. Bizi merkez sağda siyaset yaptığımızdan beri tanıyorlar. AKP’nin oy havuzunda da en çok bizim oyumuz var. Biz o insanları aldatmadık.

MERKEZ SAĞI PATLATTILAR

- Tam bu noktada sormak istiyorum: Madem merkez sağı konuşuyoruz. Erkan Mumcu ve Mehmet Ağar’ın hamleleri olmasaydı AKP bugün iktidar olabilir miydi?

Kesinlikle olamazdı ama Tayyip Bey bu işleri çok iyi bilir. Yıkmayı çok iyi bilir. Bugün Mehmet Ağar’ın nerede olduğuna bakarsanız resmi daha net görürsünüz. Sözüm ona Türkiye’ye hizmet etmiş mafya babalarıyla pozlar veriyor ama biz bunların cemaziyelevvelini biliriz. Bizim yanımıza bile gelemezlerdi, hâlâ da gelemezler. Tansu Çiller nerede, o da Tayyip Bey’in yanında, Süleyman Soylu da yanında. Bunlar merkez sağı patlattılar. Eğer sizin dediğiniz olsaydı AKP iktidar falan olamazdı. Merkez sağ Türkiye’nin çimentosudur, esnaf teşkilatı gibi. Ben bunları çok benzetirim. Yani biz yeni parti kurduk, çünkü çaresiz kaldık. Biz bu memleketin sevdalılarıyız. 46 ilde teşkilatımız var. En kısa zamanda seçimlere girebilecek hakkı kazanacağız. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Bizler zengin insanlar değiliz İpek Hanım. Biz siyaset yapıp zenginleşmedik. Malımızı sattık, siyaset yaptık. Biz mücadele edeceğiz.

HESAP SORMAK İSTİYORUZ

- Varsayalım ki Millet İttifakı size “Gel bize katıl dedi”…

Bizim selam vermeyeceğimiz iki parti var, biri AKP, diğeri MHP. Bizi 40 sene aynı kazanda kaynatsalar kaynayamayız. Bizim hareketimizin çıkışı Atatürk’tür. Varacağı yer de Atatürk ilke ve devrimlerinin Türk devletine yeniden hâkim olmasıdır. İki şartımız değiştirilemez. Anayasanın ilk altı maddesine sadakat istiyoruz. Türk milleti şemsiyesi altında herkes kendi etnik kökeninde özgürlüklerini, kültürünü istediği gibi yaşayabilir ve devlet buna yardım etmek zorundadır. Bunu yaparız. İkincisi, biz devri sabık yaratmak istiyoruz; biz hesap sormak istiyoruz. Devri sabık şimdiye kadar yaratılmadı, her seferinde daha derin yaralar açtı. Hukuk içinde tabii ki… Hesap sorulmazsa, bu milletin paralarını, pullarını çalanlar, bu milletin başını eğenler hesap vermezse bu işin arkası gelmez.

‘KARDEŞİM SENİ NE BAĞLAR?’

- AİHM’nin Selahattin Demirtaş kararı çok tartışılıyor… Bir parti lideri olarak sizin görüşünüz?..

Sayın Erdoğan diyor ki: “Beni bağlamaz”… Kardeşim seni ne bağlar? Anayasa bağlamaz, yasalar bağlamaz, yargı bağlamaz, TBMM zaten bağlamaz… Ne bağlar? Anayasanın 90’ıncı maddesinin son fıkrası şöyle: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyumsuzluklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır…” Yargıda da ekonomik kararlarda da bu böyle. O zaman sen bunlara uymak zorundasın. Peki, bu ne zaman konmuş? 7 Mayıs 2004… Kardeşim bunu sen koymuşsun buraya, nasıl uymazsın. Uymak zorundasın…

- Türkiye siyasetinin en büyük problemi ne dersek?

Türk siyasetinin birinci derece sorunu ekonomi ya da dış politika değil ahlaktır. Türk milletinin sorunu AKP’dir. Derhal ve derhal demokratik yolla en erken zamanda yapılacak seçimle mutlaka gönderilmelidir. Kendisinden önceki 11 cumhurbaşkanı nasıl gittiyse o da gidecek. “Ben gitmem”, yok öyle şey. Seçimi kaybettiğin an gideceksin. Biz mutlaka ve mutlaka mal varlıklarından, siyasetin paralı hale gelmesinden ülkeyi kurtaracağız. Milletimiz bize bir yetki verirse mesela biz Hazine yardımı almayacağız.

“Hüda-Par Türkiye’nin en tehlikeli terör örgütlerinden biri. Rus silahlarıyla insanların ensesine tek el kurşun sıkarak öldürdükleri yüzlerce insan var. Bunları herkes biliyor. Ama Hüda-Par’ın başkanı yine Saray’daydı. CHP’ye terörist diyorsun, İYİ Parti’ye terörist diyorsun, HDP’ye terörist diyorsun. E, sen görüştün bunlarla, valilere emir verdin. Ama kimse bunları konuşmasın… Hayır kardeşim, sen şah değilsin, padişah değilsin. Halife falan hiç değilsin zaten.”

TARİKATLAR KAPIYI HER ZAMAN ZORLADI

BU YÜZDEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NI BIRAKTIM

- Sağlık Bakanlığı da yaptınız. İktidarın belki de en çok tartışılan bu bakanlığı Menzil tarikatının hüküm sürdüğü yerlerden biri olarak gösteriliyor. Sizin döneminizde de bakanlıklara sızma var mıydı?

Ben 5.5 ay Sağlık Bakanlığı yaptım. Sağlık kökenli biri de değilim. Maliye kökenliyim. 1993 senesinde Tansu Çiller hükümetinde bize Sağlık Bakanlığı’nı uygun gördüler. Tabii benim en büyük şansım Yıldırım Aktuna’dan sonra bakan oldum. Çok güzel bir kadro bırakmıştı… Tarikatlar meselesine gelince; onlar kapıyı hep zorlardı. Tek sebep değil ama bu yüzden de bıraktım zaten.

- Açar mısınız?

Müsteşarımı değiştirmek istediler. Ben de “Neden değiştirmek istiyorsunuz. Ben memnunum kendisinden. Bakan değiştirmek istiyorsanız değiştirin. Partide görev yaparım” dedim. “Bir şeyini duymadık, çalışkan adam ama falanca isteniyor” dendi. “Kim istiyor” diye sordum. “Yalım Erez istiyor”… Yalım Erez’in bir yakını gelecek oraya. O geldiği takdirde Türkiye’de belli cemaat ve tarikatların Sağlık Bakanlığı’nda etkili olması mümkün olabilecekti. Bu konuda çok direndim. En son bakanlıkta otururken, Tansu Hanım’ın koruma müdürlerinden biri geldi. Bir zarf uzattı, “Sayın Başbakan size gönderdi” dedi. Aldım, açtım, tayin kararnamesini Tansu Hanım kendi imzalamış; benim müsteşarımı alıp diğerini vermek istiyor. Korumanın önünde kâğıdı yırttım ve ona da “Çık dışarı” dedim. Adam dondu kaldı… 10 dakika sonra Tansu Hanım aradı, “Gönderdiğim kararnameyi yırtmışsınız” dedi. “Siz neredesiniz, müsaitseniz geleyim” diye sordum. Konutta beklediğini söyledi.

- Aranızda nasıl bir konuşma geçti?

Kendisine “Yırtarım tabii. Kararname öyle tanzim edilmez. Siz başbakan da olsanız bu Türk devletinin binlerce yıllık deneyimden damıtılmış gelenekleri vardır. Kararnameyi bakan olarak ben tanzim ederim. Size arz ederim, kabul ediyorsanız, cumhurbaşkanına arz edersiniz. Cumhurbaşkanı kabul ederse Resmi Gazete’de yayımlanır ve yürürlüğe girer. Siz benim adıma kararname tanzim etmekle beni yok sayıyorsunuz” dedim. İstifamı verdim, Sağlık Bakanlığı’ndan gittim. Menzilciler, AKP geldiğinden beri Sağlık Bakanlığı’nın büyük çoğunluğuna hâkimdir. Onlardan habersiz hiçbir iş yapamazsınız. Doğru Parti’ye hiçbir tarikat ve cemaatçi giremez. Bunlar anayasaya göre yasak, suç işliyorlar. Allah aşkına bir kişi söylesin bana, şu tarikatlar Türkiye için ne üretti? Yanmaz kefen, uçan takunya satıp Mercedes’e biniyorlar.

- Koronavirüs sürecinin doğru yönetildiği söylenebilir mi?

Hiçbir şey yönetemedikleri gibi bunu da yönetemediler. İnsanlara yalan söylüyorlar. Bir hükümet yaşam hakkı konusunda gerçekleri saklıyorsa o hükümetin orada bir dakika bile oturmaya hakkı yoktur. Hiçbir Avrupa ülkesinde bunu yapamazsınız. Sizi tükürükle boğarlar. Biz milletimize anlatacağız. Bu senin hayatın, çocuklarının hayatı diyeceğiz.

TÜRKİYE'Yİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

- 20 Ocak’ta Biden ABD Başkanlığı’nı devralacak. 17 Şubat’ta NATO’da zirve var. Mart’ta AB liderleri Türkiye’yi konuşacak. 2021 takvimi önemli günlere işaret ediyor...

2021’de çok daha kötü günler göreceğiz. Ben tabii demokrasiye inanmış bir insan olarak asla başka ülkelerin ya da emperyalist devletlerin tahakkümü altına girmeyi kabul edemem. Ne kadar kızarsam kızayım, Tayyip Bey’e hakarete varan konuşmalar yapmalarını da asla tasvip edemem. Ama şu gerçeğin de adını iyi koymalı, Türk milleti iyi düşünmeli. Sonuca değil, nedene bakmalı. Neden geldi bu ambargolar kardeşim? Tayyip Bey bugün mal varlığı sebebiyle ABD’nin derin devleti tarafından rehine pozisyonundadır. Türkiye’yi zor günler bekliyor. AİHM kararıyla ilgili olay martta etkili olur…