Doğru Parti Genel Başkanı'na Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten hapis cezası

Eski Sağlık Bakanı da olan Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu'nun "Baba, oğul, kutsal damat" yazısı hakkında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Serdaroğlu'na 23 ay 10 gün hapis cezası verilirken avukatları karara itiraz edeceklerini duyurdular.

ANKA
08 Haziran 2021 Salı, 15:32
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Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu'nun 8 Ekim 2018 tarihinde internet üzerinden yazdığı "Baba, oğul, kutsal damat" yazısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Serdaroğlu'na 23 ay 10 gün hapis cezası verilirken avukatlarının karara itiraz talebinde bulunacaklarını bildirildi. Mahkeme çıkışında karara ilişkin açıklama yapan Serdaroğlu, "Yine mahkeme yine mahkumiyet. 23 ay 10 gün daha. Ant içerim ki hırsızlar imparatorluğunu devirip hapse koymadan o hapse girmeden hapse girmeyeceğim, 'Doğrusu’su budur" dedi.   


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