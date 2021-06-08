Doğru Parti Genel Başkanı'na Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaretten hapis cezası

08 Haziran 2021 Salı, 15:32

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu'nun 8 Ekim 2018 tarihinde internet üzerinden yazdığı "Baba, oğul, kutsal damat" yazısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Serdaroğlu'na 23 ay 10 gün hapis cezası verilirken avukatlarının karara itiraz talebinde bulunacaklarını bildirildi. Mahkeme çıkışında karara ilişkin açıklama yapan Serdaroğlu, "Yine mahkeme yine mahkumiyet. 23 ay 10 gün daha. Ant içerim ki hırsızlar imparatorluğunu devirip hapse koymadan o hapse girmeden hapse girmeyeceğim, 'Doğrusu’su budur" dedi.