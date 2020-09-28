Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve ABD’den ortak açıklama

28 Eylül 2020 Pazartesi, 15:46

ABD ve Yunanistan Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklara barışçıl bir çözüm bulunması için çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Pompeo, Doğu Akdeniz’deki deniz egemenliği anlaşmazlıklarına barışçıl çözüm getirilmesi çağrısında bulunurken, iki günlük ziyareti kapsamında ilk olarak mevkidaşı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

İkilinin görüşmesinin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, “ABD ve Yunanistan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konularının uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğine olan inancını yineliyor” ifadeleri kullanıldı. Selanik’te bir araya gelen Dendias ve Pompeo, açıklamada iki ülkenin bölgedeki istikrarın korunması için “ne gerekiyorsa” yapacağını ifade etti.

Pompeo ve Dendias görüşme de savunma, güvenlik, ticaret ve enerji konularını ele aldı. Görüşmenin detaylarına Yunan basınından Kathimerini yer verdi.