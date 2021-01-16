Doğu Demirkol'un yeni dizisi 'Doğu'dan ilk fragman yayımlandı
BluTV’nin bu sezon izleyiciyle buluşturacağı yeni yapımlarından "Doğu"nun hazırlıkları devam ediyor. Doğu Demirkol’un başrolünde yer aldığı, aynı zamanda yazıp yönettiği projeden ilk fragman yayımlandı.
BluTV’nin yeni sezon projesi, Doğu Demirkol’un dizisi "Doğu" olacak.
"Doğu", ailesinin zoruyla istemediği bir bölümü okuyan ve üniversitedeki 7. yılını doldurmasıyla o bölümden hiç mezun olamayacağının sinyallerini açıkça veren zeki ama tembel Doğu’nun komedyen olma yolculuğunu konu alıyor.
Diziden yayınlanan ilk tanıtım, üniversitede geçen uzun yıllarının ardından mezun olamadan okuldan atılma tehlikesi yaşayan Doğu’nun çaresiz olduğu kadar komik olan hayatından bir kesiti seyircilere sunuyor.
Doğu Demirkol, Murat Özsoy ile beraber kaleme aldığı projenin bir yandan başrolünde yer alırken bir yandan da yönetmen koltuğunda oturuyor. Hayatta hiçbir konuda dikiş tutturamayan bir gencin birçok engele rağmen hayallerinin peşinden gitme hikayesini anlatan ‘Doğu’ yakında BluTV’de yayınlanacak.
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