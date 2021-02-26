Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" açıklamasında bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile yaşadığı tartışma sırasında, Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz" sözlerine "MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" yanıtını verdi.
Perinçek sözlerine şöyle devam etti:
"Ben MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP, bugün vatansever bir parti, Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor. Teröre ve ABD'ye karşı mücadele ediyor. Onun için MHP'nin başında olma bir suç değil. PKK'nın tarafından bakarsanız, MHP'yi bir suç örgütü olarak görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz."
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