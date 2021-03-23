Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a: Türkiye için namus meselesi, bu belgeyi açıklayın

23 Mart 2021 Salı, 09:26

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Colin Luther Powell ile 2003 tarihinde yaptığı iddia edilen anlaşmayla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Perinçek, yapılan anlaşmanın devam ettiğini ve bunu açıklamanın "Türkiye için namus meselesi" olduğunu belirterek "Sayın Tayyip Erdoğan'ın sorumlulugu var. Bu anlaşma bütün belgeleriyle ilan edilmeli. Buradan talepte bulunuyorum. Bu anlaşma Özden Örnek'te vardı. İtiraf etti, 'var bende' dedi. Bize verecekti, vermedi. Çocukları da vermiyor ve ayıp ediyor. Başka komutanlarda da vardı." dedi.

Perinçek, Gül ile ABD arasında yapıldığı iddia edilen anlaşmanın bazı maddelerini de "Ortadoğu'daki rejimler değiştirilecek. PKK yasallaştırılacak. Rauf Denktaş etkisi Kıbrıs'tan temizlenecek. Türkiye topraklarında özerklik ilan edilecek." diye sıraladı.

"HER YAPTIĞIMI AÇIKLAMAM Kİ..."

O dönem Dış İşleri Bakanı olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sözkonusu anlaşmayla ilgili 23 Mayıs 2003 tarihinde Vatan Gazetesi'nden Sedat Sertoğlu'na verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Ben bu gezileri yapmadan önce, şimdi senin oturduğun koltukta (Eliyle koltuğa vurdu) ABD Dışişleri Bakanı Powell oturuyordu. Onunla 2 sayfalık 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam ki... Powell Suriye'ye giderken de benimle konuştu. Gizli olan bir sürü gelişme var.."







