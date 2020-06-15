Doktorlar endişeli! Korkutan grafik

15 Haziran 2020 Pazartesi, 15:36

Doktor Emre Altındiş, kendisine ait sosyal medya hesabından Avrupa ve Türkiye’deki son koronavirüs vakalarını gösteren bir grafik paylaştı.

Emre Altındiş’in paylaştığı grafiğe göre Avrupa’da vaka sayılarında azalma yaşanırken, Türkiye’de ivme yeniden yükselişte...

Altındiş, ülkelere 1 milyon kişiye düşen test sayısını da paylaşarak bulaşının arttığı illerde daha çok test yapılması gerektiğini de söyledi.

İşte Emre Altındiş’in paylaşımı;

1) Tum ulkeler yasaklari gevsetti diyenler toplumu manipule ediyorlar. Salgin ve bulasi pek cok ulkede baskilandi. Daha iyi anlamak icin dun bulunan yeni vakalar:

Turkiye 1562

Fransa 407

Italya 338

Ispanya 323

Almanya 248

Bulgaristan 24

Yunanistan 9-komsuda toplam 3121 vaka!

2) Test sayilari 2 milyonu gecti vb. diyerek toplumu manipule ediyorlar. 1 M kisiye dusen test sayilari

Rusya: 101,967

Ispanya: 95,507

Italya: 76,419

ABD: 74,927

Almanya: 56,034

Turkiye: 31,225

Testler ozellikle bulasinin arttigi illerde cok hizla artmalı

Erdoğan bu haftaki Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında yeni tip koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçişin başladığını duyurmuştu.