Doktorlar Muslera'nın dönüş tarihini açıkladı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 07:55

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık belirlenirken bağlarda da hasar oluştuğu belirtildi. Trabzon dönüşü özel bir hastaneye yatan Muslera'nın en iyi olasılıkla 2021 yılının Şubat ayında futbola dönebileceği belirtiliyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı.

Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

4 - 6 AY

Muslera'nın sağlık durumu ile ilgili Tivibu Spor'a açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Aydoğan Erdoğan, "Ciddi komplikasyonların olmamasını temenni ederim. En azından 8-10 hafta içerisinde kaynama tamamlanır. Sahalara dönmesi 4-6 ayı bulur" dedi.

