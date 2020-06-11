Doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran şahıs tutuklandı

Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran kişi, dün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Saldırgan, savcılığın talimatıyla gece saatlerinde tekrar gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
11 Haziran 2020 Perşembe, 14:17
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Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran Enginay Engin, çıkarıldığı mahkemece dün serbest bırakılmıştı. Engin, savcılığın çıkardığı kararla dün gece tekrar gözaltına alındı.

Evinden polis ekipleri tarafından alınan Engin, işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Engin, sağlık çalışanlarına küfür, hakaret, tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
 


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