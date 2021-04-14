‘Doku soruşturmasının Tunceli Adliyesinin küf kokan arşivine kaldırılmasını kabul etmeyeceğimiz’
Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) soruşturmasında bir yıldır bir sonuç alınamadı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, “Gülistan Doku soruşturmasının Tunceli Adliyesinin küf kokan arşivine kaldırılmasına kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmek isterim” dedi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan Doku ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Doku’nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj gölü yüzeyi, hem de göl dibinde balık adamlar ile arama çalışmalarına devam edildi. Ancak Doku’ya ait bir ize rastlanılamadı.
Cumhuriyet’e konuşan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku’nun 466 gündür kayıp olduğunu vurgulayarak, “Gülistan Doku dosyasında en üst düzeyde etkin soruşturma yapılacağına söz verilmiş olmasına rağmen geçen 15 aylık zamanda henüz şüpheliye ait dijital materyallerin analizi yapılmadı. Yine Gülistan’ın son görüldüğü yer olan Dinar Köprüsünü gören güvenlik kameralarının çözümlenmesi de yapılmadı. Soruşturma dosyası, bizim taleplerimizin kısmen yanıtlanması şeklinde yürüyen bir dosyadır. Soruşturma makamları son bir yılda kendiliğinden yaptıkları bir araştırma söz konusu değildir” diye konuştu.
“GÜLİSTAN DOKU NEREDE?”
Çimen, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Gülistan Doku soruşturmasında hiçbir işlem yapılmadığını dile getirerek, sözlerine devam etti: “Yanıtlanmayı bekleyen onlarca talebimiz değerlendirilmedi. Bir avukat olarak şahsi yorumum Gülistan Doku soruşturması zaman yayılarak unutturulmak isteniyor. Tam bu nedenle de duyarlı kamuoyundan Gülistan Doku nerede diye sormaya devam etmesidir. Bir avukat ve insan hakları savunucusu olarak Gülistan Doku soruşturmasının Tunceli Adliyesinin küf kokan arşivine kaldırılmasına kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmek isterim.”
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