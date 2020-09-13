Döküm potası devrildi: 1 ölü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.00 sıralarında, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Bayramoğlu Caddesi'ndeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Döküm potasının devrilmesi sonucu işçi Niyazi Ak'ın üzerine eriyen demir döküldü. Durumu far keden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Niyazi Ak, kurtarılamadı.
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