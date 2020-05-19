Dolambaçlı imar yargıya

19 Mayıs 2020 Salı, 02:00

AKİP tarafından hazırlanan raporda Kültür Turizm Bakanlığı’nca onanarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 28 Mayıs’a kadar, Kumluca Belediyesi’nde 8 Haziran’a kadar askıda kalacak olan imar planlarına neden itiraz edilmesi gerektiği belirtildi.

KAÇAĞI YASALLAŞTIRIYOR

AKİP sözcüsü avukat Mustafa Şahin, “Geçmişe yönelik plan çalışması yapılarak toplumu yanıltma ve mevzuatın kaçaklara gerekçe olarak kullanılması, hukuka, bilime, tarihe, doğaya ihanet anlamına gelmektedir. Olympos antik sit alanında hayata geçirilen bu uygulama kaçak yapılaşmaları yasallaştırmaktan ibaret bir düzenlemedir” dedi.

“Bu tür planlamalar rant düşkünlüğünü, yasadışılığı ödüllendirmek kadar çevredeki kaçak yapılaşmaların da önünü açmayı sağlamış olacaktır” diyen sözcü Şahin, “Askıya çıkarılan planların kesinleşmesi halinde aynı milli park sınırları içinde bulunan ve Olympos antik kentine birkaç km uzaklıktaki Adrasan’da geçen kıştan bu yana sayıları 800’ü bulan kaçak yapıların da imar affı, yine benzer yöntemlerle yasallaştırılması kaçınılmaz hale gelecektir” uyarısında bulundu.