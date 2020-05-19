Dolambaçlı imar yargıya
Antalya Kent İzleme Platformu (AKİP), Beydağları Sahil Milli Parkı alanı içinde yer alan Olympos arkeolojik sit alanının kaçak yapıların bulunduğu bölümünün, 2’nci dereceden 3’üncü dereceye düşürülerek imara açılmasına itiraz edip yargıya taşıma kararı aldı.
AKİP tarafından hazırlanan raporda Kültür Turizm Bakanlığı’nca onanarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 28 Mayıs’a kadar, Kumluca Belediyesi’nde 8 Haziran’a kadar askıda kalacak olan imar planlarına neden itiraz edilmesi gerektiği belirtildi.
KAÇAĞI YASALLAŞTIRIYOR
AKİP sözcüsü avukat Mustafa Şahin, “Geçmişe yönelik plan çalışması yapılarak toplumu yanıltma ve mevzuatın kaçaklara gerekçe olarak kullanılması, hukuka, bilime, tarihe, doğaya ihanet anlamına gelmektedir. Olympos antik sit alanında hayata geçirilen bu uygulama kaçak yapılaşmaları yasallaştırmaktan ibaret bir düzenlemedir” dedi.
“Bu tür planlamalar rant düşkünlüğünü, yasadışılığı ödüllendirmek kadar çevredeki kaçak yapılaşmaların da önünü açmayı sağlamış olacaktır” diyen sözcü Şahin, “Askıya çıkarılan planların kesinleşmesi halinde aynı milli park sınırları içinde bulunan ve Olympos antik kentine birkaç km uzaklıktaki Adrasan’da geçen kıştan bu yana sayıları 800’ü bulan kaçak yapıların da imar affı, yine benzer yöntemlerle yasallaştırılması kaçınılmaz hale gelecektir” uyarısında bulundu.
Video Haberler
- Hemen kayda aldılar! 'Şeytan mantası' böyle görüntülendi
- Atatürk'ü gören Resmiye Nine 19 Mayıs'ı kutladı
- Aydınlık yarınların umut kaynağı
- Evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi
- Otomobilin lastiğini değiştirirken öldü
- Yarışmaya damga vuran Sabri Sarıoğlu sorusu
- Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı anı kamerada
- Sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 mayıs töreni
- Başkan Mutlu’dan duygulandıran video