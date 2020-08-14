Dolar artınca ne mi oluyor? Ekonomist, tek tek anlattı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı televizyon programında sorulara yanıt verdi. Albayrak, 'Dolar yükselince endişelenmeli miyiz?' sorusunu "Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?" diyerek yanıtladı. Bakan Albayrak’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada neleri dolarla alıyoruz tartışması başladı.
Cumhuriyet Tv’ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, adeta iğneden ipliğe bir çok kalemin döviz ile alındığını söyledi. Türkiye’nin dövize bağlılığını örneklerle açıklayan Demir, dövizdeki her bir kuruşluk artışın hayatımıza zam olarak karşılık geldiğini savundu.
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