Dolar artınca ne mi oluyor? Ekonomist, tek tek anlattı!

14 Ağustos 2020 Cuma, 18:38

Cumhuriyet Tv’ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, adeta iğneden ipliğe bir çok kalemin döviz ile alındığını söyledi. Türkiye’nin dövize bağlılığını örneklerle açıklayan Demir, dövizdeki her bir kuruşluk artışın hayatımıza zam olarak karşılık geldiğini savundu.