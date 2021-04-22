Dolar, avro neden rekor kırdı? Reuters analizinde 2 neden sıraladı
Reuters, dolardaki yükselişe ilişkin yayımladığı analizde 2 sebep sıraladı. Buna göre, dolardaki yükselişin nedeni ABD Başkanı Joe Biden'ın vereceği belirtilen 24 Nisan mesajı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerekirse yine rezerv satarız' mesajı.
Avro 10 TL'yi aşarken, dolar/TL kuru anlık 8,31 seviyelerine yükseldi. Altın ise 470 TL ile 2021 yılının zirvesini gördü. Doların 8.36 TL'yi gördükten sonra 8.31 seviyelerinden işlem görmeye başlaması yurt içi piyasalarda gerginlik yarattı.
Piyasalarda hareketlilik yaşanırken Reuters Haber Ajansı dikkat çeken bir analize imza attı.
BİDEN'IN 24 NİSAN MESAJI
ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’da "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanacağına ilişkin haberlerin dolardaki yükselişi tetiklediğini belirten Reuters, Biden’ın Cumartesi günü yapması beklenen açıklamanın Ankara’nın tepkisine neden olacağı öngörüsünde bulundu ve iki ülke ilişkilerini daha da bozabileceğini yazdı.
ERDOĞAN'IN MESAJI TL ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU
Reuters, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekirse Merkez Bankası rezervlerinden yeni satışlar olabileceği yönündeki ifadelerinin de TL üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yaptı.
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