Dolar, avro neden rekor kırdı? Reuters analizinde 2 neden sıraladı

22 Nisan 2021 Perşembe, 12:55

Avro 10 TL'yi aşarken, dolar/TL kuru anlık 8,31 seviyelerine yükseldi. Altın ise 470 TL ile 2021 yılının zirvesini gördü. Doların 8.36 TL'yi gördükten sonra 8.31 seviyelerinden işlem görmeye başlaması yurt içi piyasalarda gerginlik yarattı.

Piyasalarda hareketlilik yaşanırken Reuters Haber Ajansı dikkat çeken bir analize imza attı.

BİDEN'IN 24 NİSAN MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’da "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanacağına ilişkin haberlerin dolardaki yükselişi tetiklediğini belirten Reuters, Biden’ın Cumartesi günü yapması beklenen açıklamanın Ankara’nın tepkisine neden olacağı öngörüsünde bulundu ve iki ülke ilişkilerini daha da bozabileceğini yazdı.

ERDOĞAN'IN MESAJI TL ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU

Reuters, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekirse Merkez Bankası rezervlerinden yeni satışlar olabileceği yönündeki ifadelerinin de TL üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yaptı.