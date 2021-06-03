Dolar bir yılda yüzde 30, Avro ise yüzde 40 arttı

03 Haziran 2021 Perşembe, 18:58

Piyasalardaki hareketlilik bugün de sürdü. 8,70 TL seviyesini aşan doların bir yıllık artışı 30’a ulaştı. Bugün 10,60 seviyesini aşan Avro ise bir yılda yüzde 40’ın üzerinde yükseliş kaydetti.

Dolar/TL paritesi yüzde 1,30’un üzerinde artışla 8,70 seviyesini geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında 3 Haziran 2020’de dolar kuru 6,73 seviyesindeydi. Bir yılda kurdaki artış yüzde 30’a yaklaştı.

Avro ise geçen yıl TL karşısında 7,54 seviyesinden işlem görüyordu. Bugün 10,60 seviyesini aşan Avro, bir yılda yüzde 40’ın üzerinde değerlendi.

ANKA'nın haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre de nisan ayına kadar yıllık değerlendirmede en çok kazandıran yine dolar oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değerlendirmede dolar yüzde 11,82, Avro ise yüzde 3,05 kazandırmıştı.