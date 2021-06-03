Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolarda son durum (3 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

03 Haziran 2021 Perşembe, 11:06

Enflasyon mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu. Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 3.92 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.33'e yükseldi. TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları ilk beş ayda yüzde 17.34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.24 yükseldi.

Enflasyon rakamları sonrası dolar kuru 8,60-8,62'lerde işlem görüyor.

Euro/TL ise 10,50-10,52 bandında seyrediyor.