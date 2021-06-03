Merkez Bankası'nın dolar rezervinde gerileme sürüyor

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 28 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.13 milyar dolar düşüşle 12.44 milyar dolara gerildi.

Reuters
03 Haziran 2021 Perşembe, 16:16
Merkez Bankası'nın dolar rezervinde gerileme sürüyor
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Bundan önceki altı hafta artış kaydeden TCMB'nin net uluslararası rezervleri 9 Nisan'da 9.93 milyar dolar ile Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Son haftalardaki yukarı yönlü harekete rağmen net rezervler 2019 sonundaki 41 milyar dolar seviyesinin çok altında seyretmeye devam etti.

Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri de yaklaşık 60.7 milyar dolardı ve bu tutarın 21.2 milyar doları bir ay vadeliydi.

AYNI DÖNEMDE YÜZDE 0.4 AZALDI

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşan diğer yükümlülüklerden oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da, aynı dönemde yüzde 0.4 azalarak 45.7 milyar dolara geriledi.


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