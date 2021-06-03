Merkez Bankası'nın dolar rezervinde gerileme sürüyor
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 28 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.13 milyar dolar düşüşle 12.44 milyar dolara gerildi.
Bundan önceki altı hafta artış kaydeden TCMB'nin net uluslararası rezervleri 9 Nisan'da 9.93 milyar dolar ile Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Son haftalardaki yukarı yönlü harekete rağmen net rezervler 2019 sonundaki 41 milyar dolar seviyesinin çok altında seyretmeye devam etti.
Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri de yaklaşık 60.7 milyar dolardı ve bu tutarın 21.2 milyar doları bir ay vadeliydi.
AYNI DÖNEMDE YÜZDE 0.4 AZALDI
Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşan diğer yükümlülüklerden oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da, aynı dönemde yüzde 0.4 azalarak 45.7 milyar dolara geriledi.
Video Haberler
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
- Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı
- Polis otosuyla tur atıp hırsızlık yaptılar
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Polisin yakaladığı Cem Küçük belgesi
- Cumhur’da gerilim
- A101'de dikkat çeken reklam
- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok
- Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
- Süleyman Soylu’nun telefonu
- MetroPOLL Araştırma'dan son anket
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi
- Feci kazada 9 kişi yaşamını yitirdi